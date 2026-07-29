Dosarul „Kasta Morelly” merge la judecata de fond. Liderul Morel Bolea, acuzat de trafic de minori, iar Jean-Claude Van Damme este vizat într-o anchetă separată

Rețeaua de exploatare și țintirea tinerelor vulnerabile

Rechizitoriul întocmit de procurori scoate la iveală un mod de operare calculat și extrem de nociv. Liderul asociației „Casta Morelli”, Morel Bolea, este acuzat de inițierea și constituirea unui grup infracțional organizat axat pe traficul de minori, spune avocatul Adrian Cuculis, pentru Cotidianul.

Conform anchetatorilor, acesta coopta în mod sistematic fete aflate în situații vulnerabile, oferindu-le cazare în propriile cămine sub pretextul sprijinului și al implicării în activități de modelling sau evenimente mondene. Odată intrate în acest mediu, tinerele deveneau victimele abuzurilor. Morel Bolea este acuzat că întreținea relații sexuale cu acestea, deși erau minore, și le exploata fără scrupule pentru a genera sume de bani în propriul său interes.

Subjugarea emoțională, arma principală a controlului

Un aspect detaliat în actul de acuzare este metoda prin care liderul grupării reușea să le țină pe tinere captive în această rețea. Procurorii subliniază că exploatarea nu se baza neapărat pe constrângere fizică, ci pe o formă severă de abuz psihologic.

Morel Bolea exercita un control total asupra victimelor prin subjugare emoțională. Profitând de mediile vulnerabile din care proveneau și de lipsa lor de protecție familială, liderul le crea o dependență psihologică, manipulându-le astfel încât fetele să accepte abuzurile și să continue să presteze activitățile cerute de el, crezând adesea că acesta este singurul lor sprijin real.

Ramificații internaționale. Dosar deschis pe numele lui Jean-Claude Van Damme

Cazul de la Iași a scos la iveală și o componentă internațională neașteptată, care a atras atenția publicului larg. Din dosarul principal trimis acum pe masa judecătorilor a fost disjunsă o nouă cauză penală.

Această nouă urmărire penală îl vizează direct pe celebrul actor de filme de acțiune Jean-Claude Van Damme. Potrivit datelor din anchetă, există suspiciuni și indicii că vedeta internațională ar fi beneficiat de servicii sexuale din partea tinerelor minore exploatate de rețeaua condusă de Morel Bolea. Acest dosar separat își urmează cursul la parchet pentru a se stabili cu exactitate gradul de implicare și responsabilitatea penală a actorului în raport cu legislația din România.



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