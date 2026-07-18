Trei bărbați au fost trimiși în judecată într-un dosar în care sunt acuzați că au violat o minoră în vârstă de 17 ani la Școala de Vară AUR. Medicii legiști au identificat ADN-ul celor trei bărbați pe articolele vestimentare pe care victima de 17 ani le purta în perioada 14-15 septembrie 2023 la Școala de Vară AUR, care a avut loc la un hotel din stațiunea Neptun-Olimp, relatează Libertatea.
Acum, apărarea celor trei inculpați vor să aducă în instanță victima, în aceeași sală cu persoanele acuzate că ar fi violat-o. Avocații susțin că victima ar fi ajutată financiar de două foste senatoare AUR din intenția de a se răzbuna pe liderul partidului, George Simion.
În acest proces sunt judecați Alexandru Mihai Ene, Georgian Negară și Valentin Ghinea. Dosarul se află în faza de cameră preliminară pe rolul Judecătoriei Mangalia. Următorul termen e fixat pe data de 5 august 2026.
Avocații lui Alexandru Mihai Ene au încercat în cadrul ședinței să convingă judecătoarea să o citeze pe victimă în instanță. Aceștia vor să afle direct de la victimă dacă aceasta și-a dat sau nu acordul pentru a fi reprezentată de avocații săi.
Reprezentații inculpatului susțin că victima a schimbat până acum prea mulți avocați în raport cu „situația ei financiară”. Aceștia sugerează că dosarul este o răzbunare politică a unei foste senatoare AUR, conform Libertatea.
Ce a spus avocatul lui Alexandru Mihai Ene
Libertatea a extras mai multe citate din Încheierea de ședință din data de 1 iulie 2026. Unul dintre avocații lui Ene susține că „două senatoare” excluse din AUR s-ar fi ocupat de găsirea și finanțarea avocaților părții vătămate. Motivul? „Ură și vrăjmășie” față de George Simion.
- „Apărătorul ales al inculpatului (Ene Mihai Alexandru – n.r.), avocat (…), apreciază că se impun două aspecte:”
- „Unul, să se depună la dosar toate contractele de asistență juridică încheiate de persoana vătămată de la momentul începerii cercetărilor, urmăririi penale și trimiterii în judecată, inclusiv în faza de primă instanță pe cameră preliminară.”
- „Totodată apreciază că se impune citarea părții vătămate cu obligativitatea de a se prezenta în fața instanței pentru a preciza condițiile încheierii acestui contract întrucât, astfel cum a arătat anterior, are suspiciuni cu privire la consimțământul persoanei vătămate la momentul încheierii contractului de asistență juridică în sensul că poate aceasta a fost determinată de o terță persoană să încheie un contract de asistență juridică cu un anumit avocat.”
- „…între senatoarea care s-a ocupat de angajarea avocaților persoanei vătămate și președintele partidului AUR au existat anumite discuții care au dus în cele din urmă la excluderea sa din partid, fapt care i-a generat acesteia niște sentimente de ură și vrăjmășie şi care au determinat eventual răzbunarea acesteia.”
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„Dacă se constată că onorariul a fost achitat de doamna senator, se constată că venim într-un circuit politic şi că există un interes la mijloc pentru că este primul caz care, din păcate, reflectă interesul politic al unei persoane excluse din partid, așa cum rezultă din informațiile publice.”
- „Nu spune că nu e bine să facem acte de caritate și să ajutăm persoanele aflate în nevoie, dar atunci când o facem dezinteresat, nu atunci când urmărim un interes, când dorim să facem represiuni și când dorim să facem presiuni.”
Răspunsul avocatului victimei
Apărarea victimei a explicat faptul că aducerea în sala de judecată a unei victime alături de presupușii agresori poate fi o experiență traumatizantă.
- „În ceea ce priveşte persoana vătămată, nu crede că i-ar fi benefic să fie prezentă chiar şi la distanţă de câţiva ani alături de cei care au batjocorit-o.”
- „Astfel cum reiese și din rechizitoriu, este încă traumatizată și nu crede că i-ar fi la îndemână să stea în apropierea acestora.”
- „Este greu de dovedit și nici nu vede utilitatea de a spune cine a achitat și din ce surse, i se pare mult prea deplasat, se dă o tentă politică în ideea în care apărarea vrea să demonstreze faptul că sunt prigoniți politic cei trei inculpați care ar fi nevinovați, așa cum se susține.”
Procurorul de ședință a solicitat la rândul lui „citarea persoanei vătămate în vederea audierii acesteia pentru a lămuri aspectele invocate de cei doi avocați” ai lui Ene. Valentin Ghinea și Georgian Negară, ceilalți doi inculpați din dosar, sunt reprezentați de apărători din oficiu, care s-au raliat susținerilor formulate de avocații lui Alexandru Mihai Ene.
22 comentarii
Ce legătură are una cu alta?
Poate i-am donat eu că nu-mi plac scursurile care violeză fete!
Numai un partid mizerabil îi pune pe avocți să-și apere lichelele în modul ăsta!
Cererea ca individa pretinzând a fi fost violata sa justifice de unde are banii de avocati e mai mult decât legitima. Face dovada ca avocatii acuzatilor stiu cu cine au de-a face, si raporturile sexuale numai „neconsimtite” nu erau. Pardon daca „victima” e profesionista si manipulabila. Felicitari procurorului de sedinta.
Și dacă a fost de BUNA VOIE !….de ce nu a sesizat imediat poliția !??
Din moment ce sau gasit probe ADN , vinovatii trebuie sa plateasca , nu mai are importanta cine a platit avocatii, fetei.
ii doare pe avocati?
A jucat la Loto din 49 sau a jucat tata la Caritas!
Sau a vandut un apartament la Nordis, mai vreti?
EROARE din GGREȘALĂ cu Castrarea. Mai EFICIENTĂ a r fi Legea lui Caragea: TIEREA Scărbavnicului MĂDULAR. Ar deveni și EI, Violatorii ELIGIBILI și de BUNĂ-VOIe, la Viol în Bandă. Pentru că NU se TAIE CoOuauale. Deci rămân VIRIL,; dar NU mai AuCuCE. PRESAȚI de HORMONII Intacți, se vor OFERI – ca să SCAPE- de PohteCeNuMaiPotFiOstoite prin VIOL, LaVIOLURI Repetate, pe Tot Restul Vieții LOR. Scârbavnice … 😎😂😜🤣 Se vor BATE Pușcăriașii pe „MIRESE”. ASTA va fi DREPTATE. NU (In)Justițe, a care le va DA X ANI, vor executa UnSfert, vor învăța CUM să scape la Următoarele Violuri.
Fractura de logica: cum sa se razbune pe George Simion ? Este vinovat directorul daca un angajat este pedofil? Este vinovat ministrul daca un subordonat amaneteaza ordinatorul institutiei sa joace la pacanele?
Pentru ce a primit 8 ani cu executarea nasul (tatal spiritual a) lui SSimion ? S-a dezis vreodata SSimion de Dan Diaconescu Direct ?
Toată stima și mîndriia ~, da’ de mult timp vreau să-‘ț’ transmit că VIRGULĂ corect ar fi să-‘ț’ scrii iuzărneimu’ în felu’ ăsta: ‘nea nicu’ !
…că apostrofu’ înlocuiește litere ce lipsesc. În cazu’ ăsta: (NE)nea nicu(LAE).
Adica ???!!!! Adica,vor sa spuna ca… i-a … placut… fiindca … ea era de fapt…. o…. mare… Gata,Coti,ma opresc.
la Călin? Întreb și eu.
Iar o fi sunat Lia.
De ce trebuie sa dureze 3 ani pentru un proces clar si evident de viol?? daca tovarasii justitiari cer salarii sa si performeze. Au IA si ar trebui sa le impunem salariu numai in functie de numarul de dosare rezolvate sau termene maxime de judecare. Nu se mai poate sa asteptam zeci de ani pentru un verdict si o pedeapsa cu suspendare sau chiar prescriere. Cand platim pentru un serviciu ar trebui sa si il avem in termen rezonabil nu dupa ce moare victima.
bine ai venit in colonia bananiera secaturista rromania
Castrați chimic !
Ce nemernici…nu spun nimic despre faptul ca au violat-o sau nu, numai chitibusuri.
Este atât de important de unde are bani pentru avocați?
Daca violatorii ar fi fost de la PSD, intr-o saptamana ar fi fost deja condamnati si dusi la inchisoare.
Și peste încă două zile ar fi sunat Lia și i-ar fi scos…
R u m b u r a k–-
Ca de obicei judeci gresit domnule inginer .Nu uita ca foarte multe dosare ale celor din PSD cu fapte grave ,au fost pierdute pana la urma ,sau la fel ca dosarul din 89 si cel al mineriadelor, nici pana la ora actuala solutionat si faptasii sa fie condamnati.Asa ca ciocul mic domnule ingine !
s-au prescris 14 miliarde euro, stii carui partid apartineau iertatii si curatii?
Contează dacă senatoarea sau alte persoane finanțează avocații?!! Criminalii violatori trebuie să petreacă 15-20 de ani după gratii
Trebuie reintrodusă pedeapsa cu moar…tea!