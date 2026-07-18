Trei bărbați au fost trimiși în judecată într-un dosar în care sunt acuzați că au violat o minoră în vârstă de 17 ani la Școala de Vară AUR. Medicii legiști au identificat ADN-ul celor trei bărbați pe articolele vestimentare pe care victima de 17 ani le purta în perioada 14-15 septembrie 2023 la Școala de Vară AUR, care a avut loc la un hotel din stațiunea Neptun-Olimp, relatează Libertatea.

Acum, apărarea celor trei inculpați vor să aducă în instanță victima, în aceeași sală cu persoanele acuzate că ar fi violat-o. Avocații susțin că victima ar fi ajutată financiar de două foste senatoare AUR din intenția de a se răzbuna pe liderul partidului, George Simion.

În acest proces sunt judecați Alexandru Mihai Ene, Georgian Negară și Valentin Ghinea. Dosarul se află în faza de cameră preliminară pe rolul Judecătoriei Mangalia. Următorul termen e fixat pe data de 5 august 2026.

Avocații lui Alexandru Mihai Ene au încercat în cadrul ședinței să convingă judecătoarea să o citeze pe victimă în instanță. Aceștia vor să afle direct de la victimă dacă aceasta și-a dat sau nu acordul pentru a fi reprezentată de avocații săi.

Reprezentații inculpatului susțin că victima a schimbat până acum prea mulți avocați în raport cu „situația ei financiară”. Aceștia sugerează că dosarul este o răzbunare politică a unei foste senatoare AUR, conform Libertatea.

Ce a spus avocatul lui Alexandru Mihai Ene

Libertatea a extras mai multe citate din Încheierea de ședință din data de 1 iulie 2026. Unul dintre avocații lui Ene susține că „două senatoare” excluse din AUR s-ar fi ocupat de găsirea și finanțarea avocaților părții vătămate. Motivul? „Ură și vrăjmășie” față de George Simion.

„Apărătorul ales al inculpatului (Ene Mihai Alexandru – n.r.), avocat (…), apreciază că se impun două aspecte:” „Unul, să se depună la dosar toate contractele de asistență juridică încheiate de persoana vătămată de la momentul începerii cercetărilor, urmăririi penale și trimiterii în judecată, inclusiv în faza de primă instanță pe cameră preliminară.” „Totodată apreciază că se impune citarea părții vătămate cu obligativitatea de a se prezenta în fața instanței pentru a preciza condițiile încheierii acestui contract întrucât, astfel cum a arătat anterior, are suspiciuni cu privire la consimțământul persoanei vătămate la momentul încheierii contractului de asistență juridică în sensul că poate aceasta a fost determinată de o terță persoană să încheie un contract de asistență juridică cu un anumit avocat.”

„…între senatoarea care s-a ocupat de angajarea avocaților persoanei vătămate și președintele partidului AUR au existat anumite discuții care au dus în cele din urmă la excluderea sa din partid, fapt care i-a generat acesteia niște sentimente de ură și vrăjmășie şi care au determinat eventual răzbunarea acesteia.”

„Dacă se constată că onorariul a fost achitat de doamna senator, se constată că venim într-un circuit politic şi că există un interes la mijloc pentru că este primul caz care, din păcate, reflectă interesul politic al unei persoane excluse din partid, așa cum rezultă din informațiile publice.”

„Nu spune că nu e bine să facem acte de caritate și să ajutăm persoanele aflate în nevoie, dar atunci când o facem dezinteresat, nu atunci când urmărim un interes, când dorim să facem represiuni și când dorim să facem presiuni.”

Răspunsul avocatului victimei

Apărarea victimei a explicat faptul că aducerea în sala de judecată a unei victime alături de presupușii agresori poate fi o experiență traumatizantă.

„În ceea ce priveşte persoana vătămată, nu crede că i-ar fi benefic să fie prezentă chiar şi la distanţă de câţiva ani alături de cei care au batjocorit-o.”

„Astfel cum reiese și din rechizitoriu, este încă traumatizată și nu crede că i-ar fi la îndemână să stea în apropierea acestora.”

„Este greu de dovedit și nici nu vede utilitatea de a spune cine a achitat și din ce surse, i se pare mult prea deplasat, se dă o tentă politică în ideea în care apărarea vrea să demonstreze faptul că sunt prigoniți politic cei trei inculpați care ar fi nevinovați, așa cum se susține.”

Procurorul de ședință a solicitat la rândul lui „citarea persoanei vătămate în vederea audierii acesteia pentru a lămuri aspectele invocate de cei doi avocați” ai lui Ene. Valentin Ghinea și Georgian Negară, ceilalți doi inculpați din dosar, sunt reprezentați de apărători din oficiu, care s-au raliat susținerilor formulate de avocații lui Alexandru Mihai Ene.