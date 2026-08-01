Două orașe din România limitează consumul de energie din cauza situației de la Cernavodă

Municipiul Tecuci va reduce consumul iluminatului public pe timpul nopții, în contextul alertei energetice naționale. Orașul devine al doilea din România care anunță astfel de măsuri, după Iași. Autoritățile cer și populației să economisească electricitate, mai ales în orele de seară.
Primarul municipiului Tecuci, Lucian Costin, a anunțat că iluminatul public va fi pornit zilnic la ora 21:00. Începând cu ora 22:00, lămpile vor funcționa la jumătate din puterea lor. Sistemul de iluminat al orașului a fost modernizat și este dotat cu tehnologie LED și telegestiune.
„Aceste măsuri sunt temporare, iar în funcție de evoluția situației vom ajusta setările chiar de la o zi la alta”, a transmis Lucian Costin pe Facebook.
Edilul le-a cerut și cetățenilor să reducă folosirea aparatelor electrice pe timpul nopții, acolo unde este posibil.
„Vă solicit, în măsura în care poate fiecare cetățean, să încercăm pentru o perioadă de timp economisirea energiei pe timpul nopții”, a precizat primarul.
Autoritățile au recomandat reducerea voluntară a consumului de electricitate, în special între orele 20:00 și 23:00. Măsurile vin pe fondul scăderii rapide a debitului Dunării, care pune presiune asupra sistemului energetic. Nivelul redus al fluviului afectează alimentarea cu apă a Centralei Nucleare de la Cernavodă.
Iașiul vrea să economisească 10 MWh în fiecare noapte
Măsuri asemănătoare au fost anunțate vineri seara și la Iași. Primarul Mihai Chirica a decis reducerea consumului de electricitate pe timpul nopții. Administrația locală estimează că va economisi aproximativ 10 MWh în fiecare noapte.
„România se află într-o situaţie energetică extrem de delicată. Nivelul scăzut al Dunării cauzat de secetă a forţat oprirea producţiei la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Guvernul a stabilit stare de alertă pe sectorul energetic, iar datoria noastră, a administraţiei locale, este să intervenim preventiv şi responsabil. În urma analizelor din această seară, am stabilit decizia de raţionalizare a consumului de energie electrică pe timpul nopţii în municipiul Iaşi, prin care vom realiza o economie de aproximativ 10 MWh în fiecare noapte”, a transmis Mihai Chirica.
Unitatea 1 a centralei este oprită, în timp ce Unitatea 2 a rămas conectată la Sistemul Energetic Național. Funcționarea acesteia este monitorizată permanent.
Cernavodă ar mai putea funcționa patru-cinci zile în condițiile actuale
Directorul general adjunct al Administrației Naționale „Apele Române”, Sorin Rîndașu, a avertizat că situația rămâne dificilă. Debitul Dunării a scăzut la 1.590 de metri cubi pe secundă la intrarea în țară, în zona Baziaș. Până pe 7 august, acesta ar putea ajunge la 1.450 de metri cubi pe secundă. În zona Cernavodă, nivelul apei ar urma să scadă zilnic cu doi-trei centimetri.
Autoritățile pregătesc scufundarea controlată a unor barje încărcate cu piatră în zona Brațului Bala. Scopul este direcționarea unei cantități mai mari de apă spre Cernavodă. Fiecare barjă ar urma să transporte aproximativ 500 de tone de piatră. În paralel, au început lucrări de dragare pe Dunărea Veche. Prin aceste intervenții, autoritățile speră să crească nivelul apei cu aproximativ 10-15 centimetri. Nu există însă garanția că lucrările vor avea efectul dorit.
Dacă nivelul fluviului va coborî sub pragurile stabilite, Unitatea 2 va fi oprită. Reprezentanții autorităților spun că o astfel de decizie nu ar crea riscuri de securitate nucleară.
Oprirea ambelor unități ar elimina aproximativ 1.400 MW din producția de electricitate a României. În acest caz, țara ar avea nevoie de importuri mai mari și de mai multă energie produsă în centralele pe gaze.
13 comentarii
Ce dacă , ambii sunt valori liberale ?! Cred că a fost lansată o competiție pentru susținerea tîmpeniilor liberale … .
Doua slugi ale lui Bolojan…..
Datorita ideologiei globaliste Romania si-a distrus industria energetica. Cei care au facut asta traiesc si trebuie arestati.
Bine că alte orașe folosesc curent electric cât China… uite Clujul…are un festival de drogați, timp de o săptămână e jale ce se întâmplă acolo… Brașovul festival de linguriță cu sos mult și cu o puță…tot litoralul e plin de mizerie nocturnă… și dacă o luăm așa cam toate orașele coloniei in perioada asta își fac nevoile numai noaptea. … trăiască bolovan și koiu….
Inca putin si vom ajunge ca inainte de 89 cu economiile astea .
cu o mica deosebire atunci aveam combinate rafinarii, fabrici, uzine constructoare de masini/utilaj petrolier, tractoare si semantori, multi erau mesteri priceputi, azi avem paznici si caserite la Mall…nu vom inchide lumina ca sa mearga industria ci pt ca nu mai avem CTE-uri ca le-a inchis virgil popescu si cu iohannis ca sa-i faca pe plac ursulei cu energie verde care va secatui de viata Europa pt ca fara CO2 nu cresc plantele nu se produce ozon nu se produce ”transpiratia” vegetala un microclimat…pe vremea dinozaurilor vegetatia era luxurianta si CO2 de 7 ori mai mult, dar ce sa vezi ei vor extinctia vietii cat mai repede crezand ca vor scapa in turnul lor de fildes
In ultimii ani becurile stradale au fost inlocuite cu led-uri, iar intreruperea iluminatului stradal, in aceste conditii, nu duce catre o economie de energie. Insa da bine ca imagine de PR. A propo: dupa ce importam energie electrica dintr-o tara aflata in razboi, o exportam aceleasi tari? Daca da, inseamna ca facem ‘o afacere buna’. Pentru unii. Nu ne mai miram de ce avem pretul facturilor atat de mari.
din gazul nostru, nicusor a semnat sa-l inmagazinam la ei, iar ei au fost destepti nu si-au inchis CTE ca noi sa dea bine in poza cu Ursula ei sunt ca si polonezii si germanii inteligenti si isi iubesc tara poate folosesc si carbune ca si Germania si Polonia, numai noi am inchis minele combinatele si ne uitam la soare daca produce energie, ei fac agricutura noi cultura de fotovoltaice si eoliene care se opresc din cauza caniculei…
Asa-s romanii. Imprumuturile le-au irosit pe spagi si parandaraturi in loc sa cumpere lampi solare.
După 72 de ore fara curent electric către populație veți avea o situație pe care nici un guvern nu o va putea gestiona. Vor începe jafurile, violurile și crimele la adăpostul întunericului. Și nici voi politicienii nu veți scăpa. Cred că voi veți fi primi vizați.😂
Probabil va fi o mare economie daca se stinge lumina dupa ora 1 noaptea
am un bec de 6 w cat vreti sa limitez consumul, sa-l inchid…bine merg in oras ca sa iau ”lumina” in buzunar ca ati distrus sistemul energetic ca sa va puneti bine cu Ursula si sa transformati tara intr-o lume subumana mai rau decat in comunism sau deja suntem dar i se spune trotinetism…chiar de ce nu opriti incarcarea trotinetelor noaptea…si a masinilor electrice, ziua va da greu sa o puneti la incarcat pt ca este pretul mai mic si supraproductia trebuie vanduta ieftin la vecini si recumparata seara scump pt ca nu mai avem CTE -uri…in functiune…le-a inchis virgil popescu, sa-i dea Dumnezeu sanatate sa ajunga sa-l mustre constiinta pt ceea ce a facut tari si poate cineva il va intreba de sanatate…
„Municipiul Tecuci va reduce consumul iluminatului public pe timpul nopții” – Bucuria hotilor ! Stati cuminti la locurile voastre, Mamaya Sandu este recunoscatoare si va da curent, deschide toate ferestrele de la palatul ei !