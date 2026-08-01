Două orașe din România limitează consumul de energie din cauza situației de la Cernavodă

Municipiul Tecuci va reduce consumul iluminatului public pe timpul nopții, în contextul alertei energetice naționale. Orașul devine al doilea din România care anunță astfel de măsuri, după Iași. Autoritățile cer și populației să economisească electricitate, mai ales în orele de seară.

Primarul municipiului Tecuci, Lucian Costin, a anunțat că iluminatul public va fi pornit zilnic la ora 21:00. Începând cu ora 22:00, lămpile vor funcționa la jumătate din puterea lor. Sistemul de iluminat al orașului a fost modernizat și este dotat cu tehnologie LED și telegestiune.

„Aceste măsuri sunt temporare, iar în funcție de evoluția situației vom ajusta setările chiar de la o zi la alta”, a transmis Lucian Costin pe Facebook.

Edilul le-a cerut și cetățenilor să reducă folosirea aparatelor electrice pe timpul nopții, acolo unde este posibil.

„Vă solicit, în măsura în care poate fiecare cetățean, să încercăm pentru o perioadă de timp economisirea energiei pe timpul nopții”, a precizat primarul.

Autoritățile au recomandat reducerea voluntară a consumului de electricitate, în special între orele 20:00 și 23:00. Măsurile vin pe fondul scăderii rapide a debitului Dunării, care pune presiune asupra sistemului energetic. Nivelul redus al fluviului afectează alimentarea cu apă a Centralei Nucleare de la Cernavodă.

Iașiul vrea să economisească 10 MWh în fiecare noapte

Măsuri asemănătoare au fost anunțate vineri seara și la Iași. Primarul Mihai Chirica a decis reducerea consumului de electricitate pe timpul nopții. Administrația locală estimează că va economisi aproximativ 10 MWh în fiecare noapte.

„România se află într-o situaţie energetică extrem de delicată. Nivelul scăzut al Dunării cauzat de secetă a forţat oprirea producţiei la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Guvernul a stabilit stare de alertă pe sectorul energetic, iar datoria noastră, a administraţiei locale, este să intervenim preventiv şi responsabil. În urma analizelor din această seară, am stabilit decizia de raţionalizare a consumului de energie electrică pe timpul nopţii în municipiul Iaşi, prin care vom realiza o economie de aproximativ 10 MWh în fiecare noapte”, a transmis Mihai Chirica.

Unitatea 1 a centralei este oprită, în timp ce Unitatea 2 a rămas conectată la Sistemul Energetic Național. Funcționarea acesteia este monitorizată permanent.

Cernavodă ar mai putea funcționa patru-cinci zile în condițiile actuale

Directorul general adjunct al Administrației Naționale „Apele Române”, Sorin Rîndașu, a avertizat că situația rămâne dificilă. Debitul Dunării a scăzut la 1.590 de metri cubi pe secundă la intrarea în țară, în zona Baziaș. Până pe 7 august, acesta ar putea ajunge la 1.450 de metri cubi pe secundă. În zona Cernavodă, nivelul apei ar urma să scadă zilnic cu doi-trei centimetri.

Autoritățile pregătesc scufundarea controlată a unor barje încărcate cu piatră în zona Brațului Bala. Scopul este direcționarea unei cantități mai mari de apă spre Cernavodă. Fiecare barjă ar urma să transporte aproximativ 500 de tone de piatră. În paralel, au început lucrări de dragare pe Dunărea Veche. Prin aceste intervenții, autoritățile speră să crească nivelul apei cu aproximativ 10-15 centimetri. Nu există însă garanția că lucrările vor avea efectul dorit.

Dacă nivelul fluviului va coborî sub pragurile stabilite, Unitatea 2 va fi oprită. Reprezentanții autorităților spun că o astfel de decizie nu ar crea riscuri de securitate nucleară.

Oprirea ambelor unități ar elimina aproximativ 1.400 MW din producția de electricitate a României. În acest caz, țara ar avea nevoie de importuri mai mari și de mai multă energie produsă în centralele pe gaze.

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