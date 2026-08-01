Debitul Dunării continuă să scadă, iar Centrala Nucleară de la Cernavodă mai poate funcționa „circa patru-cinci zile” în condițiile actuale, anunță directorul general adjunct al ANAR. Autoritățile pregătesc lucrări de urgență, printre care scufundarea unor barje încărcate cu piatră și dragarea Dunării Vechi, pentru a direcționa mai multă apă către centrală.

La intrarea Dunării în România, la Baziaș, debitul a ajuns la 1.590 metri cubi pe secundă. Prognoza indică o scădere până la 1.450 de metri cubi pe secundă, pe 7 august. Nivelul apei în zona Cernavodă ar urma să scadă cu doi-trei centimetri pe zi, a declarat Sorin Rîndașu, director general adjunct al Administrației Naționale „Apele Române”.

„Ce înseamnă asta pentru Cernavodă? Înseamnă o scădere undeva la doi-trei centimetri pe zi. În aceste condiții, Cernavodă poate să reziste circa patru-cinci zile la limită”, a explicat Sorin Rîndașu.

Barje încărcate cu piatră și lucrări de dragaj

Una dintre măsurile pregătite presupune scufundarea controlată a unor barje în zona unde Brațul Bala se întâlnește cu Dunărea Veche. Scopul este reducerea cantității de apă care intră pe Brațul Bala și direcționarea unei părți mai mari de debit spre Cernavodă. Punctele în care vor fi amplasate barjele sunt stabilite pe baza măsurătorilor batimetrice realizate de Forțele Navale Române. Fiecare barjă ar urma să fie încărcată cu aproximativ 500 de tone de piatră.

„Măsurile acestea constau în încercarea de a scufunda, în locuri prestabilite, după măsurători batimetrice realizate cu ajutorul Forțelor Navale Române, niște barje care vor avea o încărcătură de piatră, probabil 500 de tone”, a spus reprezentantul Apelor Române.

Barjele au aproximativ 70 de metri lungime, zece metri lățime și trei metri înălțime. Acestea trebuie fixate pe fundul fluviului de militari, specialiști ai Administrației Fluviale a Dunării de Jos și scafandri. Operațiunea nu este lipsită de dificultăți. Viteza apei și configurația albiei ar putea provoca deplasarea ulterioară a barjelor, ceea ce le-ar reduce eficiența. În paralel, Administrația Fluvială a Dunării de Jos a început lucrările de dragaj pe Dunărea Veche. Intervențiile vor fi concentrate mai întâi în zona confluenței cu Brațul Bala, apoi spre Cernavodă.

Lucrările trebuie realizate fără să crească prea mult turbiditatea apei în zona de captare a centralei. Dacă apa devine prea încărcată cu sedimente, dragajul ar putea fi oprit temporar.

Autoritățile încearcă să câștige între 10 și 15 centimetri

Măsurile aprobate în regim de urgență ar trebui să crească nivelul apei cu aproximativ 10-15 centimetri. Această diferență ar putea permite menținerea Unității 2 în funcțiune până la stabilizarea debitului. Sorin Rîndașu a avertizat însă că nu există garanția că toate intervențiile vor produce efectul dorit.

„Este destul de dificil de spus că totul este în siguranță. Sunt riscuri, dar se face tot ceea ce este omenește posibil pentru menținerea în funcțiune a centralei nucleare”, a declarat acesta.

În bazinul superior al Dunării, în Austria, au fost înregistrate precipitații. Apa suplimentară are însă nevoie de aproximativ șapte zile pentru a ajunge la intrarea în România. De la Baziaș până la Cernavodă mai sunt necesare încă aproximativ cinci zile. Astfel, autoritățile trebuie să găsească soluții locale pentru următoarele două săptămâni.

Pot fi făcute și evacuări controlate din lacurile de acumulare. Capacitățile sunt însă limitate, iar apa va fi eliberată doar în momentele considerate critice. Debitul actual este cu aproximativ 25% mai mic decât în aceeași perioadă din 2025, an care a fost, la rândul său, secetos. Probleme sunt semnalate și pe râurile din Crișana, Banat, sudul Olteniei, Muntenia și Moldova.

Apele Române se așteaptă la creșterea numărului restricțiilor în alimentarea cu apă. În unele zone ar putea apărea și fenomene de secare a fântânilor.

Reactorul 2 ar putea fi oprit dacă nivelul continuă să scadă

Unitatea 1 a Centralei de la Cernavodă este deja oprită. Unitatea 2 a rămas conectată la Sistemul Energetic Național, după ce specialiștii au stabilit că poate funcționa temporar în siguranță. Situația este monitorizată permanent. Dacă nivelul Dunării ajunge sub pragurile stabilite, reactorul 2 va fi oprit.

Sorin Rîndașu a precizat că o eventuală oprire nu ar reprezenta un risc de securitate nucleară. Procedurile centralei prevăd trecerea imediată în stare sigură.

„Nu se pune problema riscurilor la centrală. În momentul în care se ating pragurile, procedurile lor sunt extrem de clare și totul se pune în siguranță instantaneu”, a spus acesta.

„În condițiile în care constatăm că nivelurile vor scădea după toate aceste eforturi, dacă situația o impune, probabil că se va opri și reactorul 2, pentru a păstra totul în siguranță”, a adăugat directorul general adjunct al Apelor Române.

Menținerea Unității 2 în funcțiune este importantă pentru sistemul energetic, mai ales în orele de seară. Oprirea ambelor reactoare ar elimina aproximativ 1.400 MW din producția de energie a României și ar crește necesarul de importuri și producție din centralele pe gaze.

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