Dragoș Pîslaru: Nu există nimic ascuns sau neclar cu privire la situația locativă

Dragoș Pîslaru a precizat, de asemenea, că își rezervă dreptul de a acționa în instanță ”pe oricine transformă întrebări de interes public în campanii de calomnie și denigrare la adresa sa și a familiei sale”.

Pîslaru spune că apartamentul pe care îl deținea în București a fost vândut pe 23 decembrie 2024, înainte de a deveni ministru.

”La data de 23 decembrie 2024, prin încheierea la notar a unui contract de vânzare-cumpărare, ministrul a vândut apartamentul din București care figura în declarația de avere depusă în 2025. În 16 aprilie 2025, ministrul Dragoș Pîslaru a angajat o promisiune de cumpărare pentru un imobil în Belgia, pentru care a semnat actele și a devenit proprietar pe 5 august. În aceeași perioadă, pentru simplificarea procesului de achiziție al imobilului din Belgia, ministrul Dragoș Pîslaru a demarat procedurile pentru returnarea în familie a casei părinților în care aceștia locuiesc de peste 50 de ani. Ministrul nu mai locuiește în acest imobil, în care trăiesc părinții săi de peste 24 de ani.

Locuința, transferată de către părinți

După ce a fost numit ministru, pe 23 iunie 2025, Dragoș Pîslaru spune că a solicitat RA-APPS o locuință de serviciu explicând, inclusiv prin fotografii, că nu poate locui în casa părinților săi.

În trecut, locuința a fost transferată de către părinți pe numele său pentru a evita o succesiune complicată, fiind însă clar faptul că părinții dumnealui vor continua să locuiască în acel imobil și vor avea oricând drepturi depline asupra acestuia”, se menționează în informarea transmisă de MIPE.

După numirea ca demnitar în 23 iunie 2025, ”ministrul Dragoș Pîslaru a solicitat RA-APPS sprijin pentru locuire în București, explicând și argumentând inclusiv cu fotografii faptul că nu poate locui cu părinții săi cu vârste de 83 și 88 de ani, având în vedere în primul rând configurația imobilului, respectiv aspecte ce țin de afecțiunile medicale ale părinților și spațiul de care au nevoie”, mai arată sursa citată.

Proceduri pentru returnarea imobilului

RA-APPS i-ar fi transmis că nu îi poate atribui o locuință de serviciu până când transferul proprietății nu este finalizat la notar și înregistrat în evidențele cadastrale, însă, după finalizarea tuturor formalităților, când imobilul nu a mai fost în proprietatea sa, Pîslaru spune că a depus din nou cererea, care a fost aprobată, potrivit prevederilor legale.

”Ministrul a explicat că a demarat de ceva vreme procedurile pentru returnarea imobilului aflat pe numele său și explicând faptul că nu a locuit și nu poate locui în acesta. RA-APPS a răspuns că până la finalizarea notarială/înscrierea cadastrală a situației imobilului nu îi poate oferi o locuință de serviciu. În momentul clarificării legale a faptului că imobilul nu se mai afla în proprietatea ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, a fost redepusă cererea de sprijin pentru locuința de serviciu, care ulterior a fost aprobată cu respectarea tuturor prevederilor legale”, se mai arată în document.