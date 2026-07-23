Dragostea pentru fotbal, moștenire de familie 

Dragostea pentru fotbal se moștenește. Pentru trei din patru microbiști români, fotbalul nu este doar un sport, ci o tradiție de familie. Concluzia vine dintr-un studiu realizat pe un eșantion de 900 de persoane, care arată că pasiunea pentru echipa favorită se naște, de cele mai multe ori, în copilărie, sub influența tatălui sau a unei figuri paterne marcante.

Fotbalul, limbajul comun dintre generații

Mersul la stadion, meciurile urmărite împreună și jocurile din fața blocului sunt experiențele care rămân cel mai puternic în memoria suporterilor. Aproape jumătate dintre respondenți spun că au primit în copilărie un cadou legat de echipa favorită. Cele mai frecvente au fost tricourile, fularele și fanioanele. Antropologul Andrei Mihail explică de ce aceste obiecte au o încărcătură aparte. Ele devin simboluri ale identității, ale comunității și ale memoriei afective. Nu sunt simple piese vestimentare, ci fragmente din istoria personală a fiecărui fan.

Primul tricou: amintirea care nu se uită

Pentru mulți suporteri, primul tricou oficial rămâne una dintre cele mai puternice amintiri ale copilăriei. Studiul arată că peste 70% dintre microbiști simt că purtarea echipamentului echipei favorite le oferă un sentiment de apartenență.

Odată deveniți părinți, suporterii duc tradiția mai departe:

-Peste jumătate dintre tați au cumpărat deja echipamentul echipei favorite pentru copilul lor.

-Dintre cei care nu au făcut încă acest pas, peste 90% intenționează să o facă.

-Tricoul oficial rămâne cadoul preferat, ales de 73% dintre tați și 70% dintre mame.

Pentru copii, echipamentul devine rapid un obiect de atașament. Aproximativ 77% dintre părinți spun că cei mici se bucură, sunt entuziasmați și mândri atunci când primesc culorile clubului pe care îl susțin.

eMAG Fan Shop, un nou spațiu dedicat suporterilor

Pentru a duce mai departe această conexiune, eMAG lansează campania „Dragostea se poartă” și Fan Shop, spațiul online dedicat echipamentelor originale ale celor mai iubite echipe de fotbal.

Fie că își susțin echipa din tribună, din fața televizorului sau când joacă un meci cu prietenii, suporterii găsesc în eMAG Fan Shop echipamente originale ale unor cluburi din Super Liga, precum FCSB, Rapid, Dinamo, Universitatea Cluj și Farul Constanța, dar și ale unor nume importante din fotbalul european, precum FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester United, Juventus, Liverpool sau Bayern München. Fan Shop include, de asemenea, peste 30 de articole oficiale dedicate lui Lionel Messi.

Oferta eMAG Fan Shop reunește la momentul lansării peste 1.000 de produse originale,

la prețuri începând de la 30 lei.

„Pasiunea pentru fotbal e pentru noi, românii, o moștenire de familie și o declarație de iubire nespusă între părinte și copil. E despre timpul petrecut împreună și despre amintirile care se construiesc între generații, dincolo de rezultate și rivalități. Prin lansarea eMAG Fan Shop, aducem echipamentele originale ale echipelor pe care fanii le iubesc într-un singur loc, cu tot ce înseamnă beneficiile eMAG: livrare începând de mâine ori plata flexibilă în rate fără dobândă. Ne dorim ca, fie că este vorba despre propriul tricou sau despre primul echipament dăruit copilului, această pasiune să ajungă la toți microbiștii cât mai simplu și cat mai repede, pentru că Dragostea se poartă”, a declarat Razvan Acsente, CMO eMAG Romania, Bulgaria si Ungaria.