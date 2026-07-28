Dronele românești de neînvins

Dronele doborîte în ultimele zile au mărit tensiunile cu ajutorul micului ecran și al propagandiștilor.

Pentru prima dată adie un aer de război. Parcă înmulțirea dronelor ar mări miza și pericolul. Poate fi un mesaj, un joc sau chiar un început de război. De mirare doar că dronele ucrainene nu au stîrnit atîta tărăboi. Unele ne-au survolat doar cu bîzîituri, altele cu alarme sau cu aplauze.

Acum arată ca o creștere programată de tensiune care ne-a prins cu pantalonii în vine. MINISTRUL DE RĂZBOI este în vacanţă, șeful Marelui Stat Major este contestat, iar președintele se fugărește cu primul-ministru. Cele două armate din propagandă, roșii și progresiștii, se chinuie să scoată un vinovat. Mesajele lor sunt eliminatorii. Să moară PSD sau Să crape USR și liberalii revopsiţi!

Lumea încă își vede de treabă și cei mai mulți nu se tem decît de cei care ne conduc. Prostia, ambițiile și nepriceperea lor sunt dronele cele mai periculoase care

zboară zilnic pe deasupra țării noastre. Și nu cad nici de-ale Dracului.