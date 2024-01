Drulă pune umărul la protest: „Trebuie aprobat”

Preşedintele USR, Cătălin Drulă, a declarat, marţi seara, că nu poate fi refuzat dreptul la protest al transportatorilor şi fermierilor, chiar dacă există argumente tehnice pentru a nu aproba solicitarea acestora, în forma actuală.

Întrebat ce părere are despre refuzul lui Nicuşor Dan de a aproba protestul în Bucureşti, Cătălin Drulă a răspuns că Primăria Capitalei şi cei care solicită dreptul la protest pot găsi o soluţie, astfel încât să fie respectate criteriile legale.

„Despre partea tehnică, permiteţi-mi să nu mă pronunţ. Presupun că are specialiştii de care are nevoie în primărie. Despre partea politică – asta am înţeles că a declarat-o şi dumnealui, e dreptul legal, constituţional la protest – trebuie aprobat. Înţeleg că doreşte să aprobe într-o formă modificată. (…) Eu înţelesesem că e şi o problemă legată de bulevardele adiacente. Sunt spitale. De exemplu, e Spitalul ‘Grigore Alexandrescu’, trebuie lăsat accesul liber, dar astea sunt detalii tehnice. Eu, dacă aş fi primar, aş aproba acest protest. (…) Am înţeles şi din declaraţiile primarului general, am văzut declaraţiile în spaţiul public, în care spune: ‘Nu am nimic cu dreptul la protest al acestor oameni. Forma în care a fost cerut este una care nu permite respectarea anumitor criterii legale de siguranţă'”, a afirmat Drulă pentru Digi 24.

Potrivit liderului USR, „protejarea” clientelei de partid şi creşterea taxelor au dus „la o mare frustrare” în societate, care a ajuns să răbufnească.

„Un protest nu e o farmacie, să controlezi cine vine acolo, cine nu vine. Şi mai ales când este o asemenea nemulţumire – noi o vedem şi în cercetările sociologice. Patru din cinci români cred că ţara merge într-o direcţie greşită. Şi asta nu e de ieri, de azi, au început să crească aceste valori după preluarea guvernării de către PSD şi PNL. (…) Protestul e eterogen, în natură, dar oamenii nu se duc de bună-voie sau pentru că nu aveau treabă acasă. Se duc dintr-o nemulţumire, dintr-o frustrare, dintr-o supărare care, după părerea noastră, este legitimă, pentru că s-a făcut totul pentru a proteja clientela de partid a PSD şi PNL în aceşti ani. (…) Antreprenorii, micii întreprinzători au fost daţi la o parte, blamaţi, trataţi de evazionişti fiscali. Tot discursul acestei guvernări a fost că: românii nu plătesc suficiente taxe, trebuie să băgăm mâna în buzunar, să le creştem taxele”, a susţinut Cătălin Drulă.

Conform acestuia, protestul continuă, deoarece există „foarte multă nemulţumire justificată în societate”, iar ultimii doi ani de guvernare au „adus economia într-o prăpastie”, cu deficit bugetar şi împrumuturi.

„Mai mult de atât, există foarte multă sfidare în acest act de guvernare. Dacă pentru speciali, pentru cei privilegiaţi, pentru cei care încasează al cincisprezecelea salariu, pentru cei care iau nişte pensii ameţitoare după ce se pensionează la 50 de ani nu se poate face nimic, în sensul de a fi atinse acele privilegii – ne spune această guvernare PSD-PNL – iată că pentru cei care se trezesc dimineaţă devreme, muncesc şi alimentează bugetul de stat, se poate să fie introduse taxe mai mari de pe o lună pe alta. Nu uitaţi că Marcel Ciolacu şi-a asumat răspunderea pe un pachet de măsuri elaborat de ministrul PNL al Finanţelor, cu intrare în vigoare luna următoare. În octombrie a fost această asumare a răspunderii în Parlament, iar în noiembrie, cei din agricultură, din industria alimentară, din zona de construcţii şi din IT au avut dări mărite”, a spus Cătălin Drulă.

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a anunţat marţi că a respins solicitarea de protest a transportatorilor şi a fermierilor deoarece „nu este rezonabilă”.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, edilul precizează că s-a solicitat ocuparea integrală, de vineri până luni, a Pieţei Victoriei şi a străzilor adiacente, pentru 15.000 de maşini şi utilaje.

„Am respins solicitarea de protest a transportatorilor şi a fermierilor pentru că nu este rezonabilă. Aceştia au solicitat explicit ocuparea integrală de vineri până luni a Pieţei Victoriei şi a străzilor adiacente, pentru 15.000 de maşini şi utilaje. Evident că întregul transport ar fi fost blocat în Bucureşti. Cel mai mare protest autorizat cu maşini a avut loc în 2017. Cele 3.800 de autoturisme au fost dispuse atunci în Piaţa Victoriei şi de-a lungul Bulevardului Kiseleff, dar fără blocarea circulaţiei. Dreptul la protest este consfinţit de lege, însă fără perturbarea funcţionării normale a drumurilor publice sau a transportului în comun. Vom aproba orice solicitare de protest care respectă legea, aşa cum am făcut şi până acum”, a subliniat primarul Capitalei.