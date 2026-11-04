Drumul de AUR către mainstream al lui George Simion: „Mareșalul Antonescu și-a făcut datoria”/ Cartea lui Simion, motiv de discordie între PNL și PSD în Craiova/ Bomboana de pe coliva PMP/ Listele USR și Nicușor Dan

George Simion a devenit într-un timp relativ scurt unul dintre cei mai importanți lideri politici ai României. De la un candidat independent la europarlamentarele din 2019, care n-a atins pragul, în doar 6 ani ajungea să ia peste 40% din voturile unui prim tur al alegerilor prezidențiale marcat de umbra lui Călin Georgescu.

Până în 2020, însă, când Alianța pentru Unirea Românilor trecea neașteptat pragul parlamentar pe fondul pandemiei, dar și a unei prezențe extrem de mici la vot, George Simion n-a fost străin deloc de politică. A făcut activism pentru unirea cu Basarabia, dar nu numai. A luptat civic braț la braț cu cel ce avea să-l învingă pentru Palatul Cotroceni, Nicușor Dan.

Simion a vorbit la evenimente împreună cu Băsescu, ca până la urmă să pună cireașa de pe coliva partidului fondat de fostul președinte, PMP. Iar după europarlamentarele din 2019, a lansat o carte cu care a făcut turul țării pentru a-și promova noua mișcare politică fondată. În acel tur, a fost primit de zeci de biblioteci din țară: unele conduse de nume încă relevante azi. Spre exemplu, la Craiova, la lansarea sa de carte a fost prezent și un viitor membru CNA din partea PSD, apropiat de Lia Olguța Vasilescu.

Părerile unui tânăr „militant pentru Unire”

În 2012, un foarte tânăr George Simion, activist pentru unire, dădea un interviu pentru Curaj TV, în care vorbea despre Republica Moldova și cauza unionistă. Interviul nu s-a rezumat însă la întrebări despre aceste subiecte. George Simion a fost întrebat și dacă e de părere că Mareșalul Ion Antonescu, conducătorul fascist al României din al Doilea Război Mondial, a fost erou sau criminal.

„Mareșalul Ion Antonescu a luptat pentru țara lui, pentru ca cei la fel ca el să nu fie înrobiți și subjugați de bolșevici și din punctul meu de vedere el și-a făcut datoria față de neamul românesc”, spunea Simion în 2012.

Ion Antonescu a fost principalul motor al Holocaustului din România, care s-a petrecut între 1941 și 1944. Antonescu a ajuns inițial la putere în tandem cu Mișcarea Legionară, de care s-a rupt ulterior. Mareșalul a plasat România în al Doilea Război Mondial de partea naziștilor.

La finalul mini-interviului, George Simion a fost întrebat și despre cum i se pare berea din Republica Moldova, prilej cu care a transmis un mesaj unionist.

„Am băut bere Chișinău, care mi-a plăcut. Am mai băut bere pe aici, dar din păcate e foarte multă bere din Ucraina și din Rusia. Cel puțin consider eu că berea din România e mai bună. Nu știu, o să o să întreb și colegii, dar asta e impresia pe care am auzit-o, că berea din România e mai bună. Normal, aici trebuie să fie bere Timișoreana și Ursus…”

*sursă video: YouTube/Curaj TV

Cercul relației George Simion-Nicușor Dan

Imaginile din tinerețe cu George Simion și Nicușor Dan la proteste la care amândoi erau printre lideri au făcut înconjurul internetului după ce politicienii au ajuns să se înfrunte în turul doi al prezidențialelor din 2025. La începutul carierei politice a lui Nicușor Dan, în 2012, când acesta a candidat ca independent pentru Primăria București, George Simion a scris pe blogul personal un text de susținere pentru candidatul Nicușor Dan.

„Nu o să întreb și eu ca restul bloggerilor, cine e Nicușor Dan? Pot spune că știu cine e: unul de-al nostru care a decis să intre în lupta politică și să candideze ca independent la consiliul și primăria Bucureștiului. Sunt bucuros că pentru prima oară voi vota pentru cineva și nu răul cel mai mic”, scria Simion în textul de pe blogul său.

Pe atunci activist, Simion povestea în articol că l-a cunoscut pe Nicușor Dan în 2006, „la primele mitinguri pentru salvarea centrului istoric al Bucureștiului”. A publicat în articol și o poză de atunci, în care Nicușor Dan se vede în fundal.

Încercarea lui Simion de a pune oameni pe listele USR

Ulterior, George Simion și-a schimbat părerea despre Nicușor Dan. În 2016, când USR își construia listele de candidați pentru Parlamentare, Simion a făcut lobby la Nicușor Dan pentru introducerea pe liste a unor figuri unioniste. Refuzul lui Nicușor Dan l-a făcut pe Simion să-și schimbe părerea față de atunci președintele USR, povestește chiar liderul AUR în cartea „Cum i-am cunoscut”.

„Pe Nicușor îl știam din 2006, de la manifestațiile pentru salvarea arhitecturii Bucureștiului din gheara mafiei imobiliare pe care o gira atunci Adrian Videanu. Față în față cu alegerile parlamentare din 2016, i-am propus să adauge pe listele lor electorale unioniști, membri USR, printre care și pe avocatul Alexandru Surcel. Am făcut asta cu toate partidele cu care am avut discuții, le-am propus să includă și oameni dedicați cauzei naționale.

Răspunsul primit m-a lămurit definitiv despre USR-ul lui Nicușor: am vrea să-l punem pe Surcel, dar nu putem, e incontrolabil. Ironia face ca Nicușor să rămână fără partid, probabil tot din aceleași considerente. Măcar mi-am făcut datoria și l-am avertizat, la momentul respectiv, pe Dan, despre cine sunt oamenii pe care și-i bagă în casă. Incontrolabil sunt catalogat și eu, prin unele dosare. Adică nu mă pot controla”, scria Simion în cartea sa.

Legătura Simion-Băsescu

George Simion scrie în cartea mai sus menționată și despre întâlnirile sale cu Traian Băsescu. Pe fostul șef al statului Simion l-a cunoscut doar în 2016, când umbla cu cauza unionistă pe la partide, așa cum chiar Simion povestește.

„Pe finalul celui de-al doilea mandat prezidenţial, Traian Băsescu anunţa, în noiembrie 2013, că următorul proiect de ţară al României, după accederea în NATO şi aderarea la Uniunea Europeană, trebuie să fie Unirea cu Republica Moldova. Chiar dacă semnalul a venit mai târziu decât sperau unioniştii, am salutat declaraţia preşedintelui, la fel cum am salutat şi unele acţiuni concrete întreprinse de guvernul Ponta, în aceeaşi perioadă, şi am trăit cu speranţa că asistăm la consensul politic naţional atât de necesar pentru realizarea Unirii.

Din păcate, despre Unire ca proiect fundamental de ţară, nu se mai vorbeşte cu voce tare şi convingere în prezent, nici la Cotroceni, nici la Palatul Victoria. Ce nu se potrivea logic la acel moment (noiembrie 2013) era reacția lui Băsescu: cu un an înainte, în timpul referendumului pentru demitere, la un interviu dat pentru Vocea Rusiei, marinarul declara sus și tare că nu trebuie să se realizeze unirea teritorială dintre cele două state”, scria Simion.

Doar că clipurile vremii nu arată un scepticism atât de mare al lui George Simion referitor la fostul președinte. Într-un videoclip încă disponibil pe YouTube, de la o conferință de presă din fața unui pupitru PMP, Simion spunea despre Băsescu, care era în dreapta sa, că „discursul domnului președinte în cele două mandate, legat de Republica Moldova, a fost unul corect”.

*sursă video: YouTube/ Privesc.Eu Moldova

Groparul PMP

Traian Băsescu i-a luat apărarea lui George Simion, la fel cum a făcut-o și Eugen Tomac, fost lider PMP și actual consilier prezidențial și europarlamentar, în repetate rânduri, referitor la interdicțiile primite de activist în Republica Moldova și nu numai. Am scris pe larg despre aceste postări la momentul desemnării lui Eugen Tomac pentru funcția de premier.

Paradoxal, însă, partidul care i-a acordat cea mai multă atenție activistului George Simion a sfârșit îngropat chiar de creația politică a acestuia, AUR. Povestea asta Mihail Neamțu acum câteva luni la Podcasturile Cotidianul. Neamțu este unul dintre „intelectualii lui Băsescu” din PMP și actual deputat AUR.

În timpul campaniei pentru parlamentarele din 2020, încă membru PMP de vârf, Mihail Neamțu scotea un videoclip de pe patul de spital în care spunea că „Simion este o nulitate, nu știe nimic. Nimic, despre nimic”. La Podcasturile Cotidianul, Neamțu a explicat faptul că acel videoclip a fost făcut dintr-o „hemoragie electorală”. Totodată, în acel răspuns, Neamțu admitea că AUR a scos PMP afară din Parlament.

„Unul dă, altul primește”

„Mi-am luat cinci ani ca să repar relația cu domnul Simion, pe care îl știam din 2014. (…) L-am ajutat și, dacă nu mă înșel, la scrutinul electoral din 2019, la europarlamentare, iar în 2020 eram competitori. Am spus niște lucruri foarte dure. Le-am spus într-un context pe care lumea, mă rog, nu-l ia în calcul, dar era un context complicat pentru mine.

Eram pe patul de spital din Timișoara și aveam o hemoragie de voturi.

Practic, știe toată lumea. AUR a scos afară PMP din Parlament. Și în ultima, cred că, perioadă a campaniei îmi veneau foarte multe știri de la Lugoj, de la Timișoara. Domnule, îmi zice un coleg, e un partid nou, zice, condus de ăsta, Simion, fă ceva.

Și am făcut, ca să-l citez acum pe George Simion, ceea ce se face în politică. Da, mi-am atacat un adversar. Noi nu eram colegi atunci. Eu nu i-am cerut atunci votul domnului Simion. Eu, dimpotrivă, am vrut să opresc ca voturile să meargă pe George Simion.

El a câștigat și, ca un domn, cred, zic eu, m-am dus după ce s-a terminat respectiva campanie, am ajuns la București, veneam de la Timișoara și am spus: Felicitări, ai câștigat.

E ca într-un ring. Unul dă, altul primește. Uite că eu am dat, dar a câștigat Simion și după ce eu am zis că este un 0, dar el a pus un 1 în față. Eu am zis că e un 0 și el a pus un 1 și s-a făcut 10%”, explica Neamțu pentru Cotidianul.

PSD-istul care l-a primit în bibliotecă pe Simion

George Simion a intrat în politică propriu-zis în 2019, când a candidat independent pentru un loc de europarlamentar. Atunci, s-a bucurat de susținere de la mai multe persoane publice și a reușit să strângă peste 100.000 de voturi, insuficient însă pentru un loc la Bruxelles.

Imediat după campanie, George Simion pleacă într-un tur de promovare a cărții sale proaspăt lansate, în care povestește „Cum i-am cunoscut pe Klaus Iohannis, Dan Barna, Traian Băsescu și Ion Iliescu”. Acest turneu venea imediat după ce Simion își lansase o mișcare politică, „România Mare în Europa”.

„Eu ce am avut de spus, ca o mărturisire, am spus-o în carte. Aveam nevoie de asta, și ca voi să știți, și ca eu să-mi vărs năduful”, a spus George Simion la lansarea din Sibiu, conform Active News.

Simion a bătut țara în lung și în lat cu lansarea cărții sale. Unul dintre evenimente, însă, a stârnit un război politic între PSD și PNL chiar în unul dintre punctele tari ale social-democraților, Craiova.

Răfuială politică în Dolj

George Simion și-a lansat cartea în Craiova la Biblioteca Județeană Alexandru și Aritsia Aman, scrie Pro-Oltenia. La eveniment, conform sursei citate, ar fi participat și directorul de atunci al instituției, Lucian Dindirică, pe atunci consilier local PSD. Dindirică a devenit mai apoi, în 2024, viceprimar al Craiovei, secundul Liei Olguța Vasilescu. Apoi, acesta a devenit membru al Consiliului Național al Audiovizualului, din care face parte și în prezent.

Lansarea cărții, care îi critică dur pe Klaus Iohannis sau Traian Băsescu, a intrat sub tunurile organizației județene a PNL. „Liberalii doljeni au reacționat și au cerut explicații pentru organizarea pe bani publici a unui eveniment cu evidente conotații electorale. PNL Dolj a depus la Biroul Electoral Județean o sesizare și s-a cerut aplicarea legii, invocând Legea 336/2006 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale. Actul liberalilor a fost respins iar show-ul politic s-a derulat seara, în prezența autorului și cu binecuvântarea managerului Lucian Dindirică, prezent la eveniment”, arată sursa mai sus citată.

George Simion a criticat atunci demersurile liberalilor, conform rgnpress.

„Se pare că PNL merge pe calea deschisă de PSD, încercând din răsputeri să blocheze accesul la informații într-o menghină a cenzurii. Politrucii din politică nu trebuie să intervină în conținutul cărților cu interpretările lor fanteziste.

Ei se zbat în continuare să ne bage pumnul în gură ca veritabile comisii de cenzură, uitând că ne-am câștigat în ’89, prin sânge, dreptul la exprimare liberă”, a declarat George Simion, lider al mișcării politice România Mare în Europa.