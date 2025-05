După Halep, o nouă jucătoare din România, suspendată

Agenţia Internaţională pentru Integritate în Tenis (ITIA) a anunţat, vineri, suspendarea a trei sportivi pentru încălcarea Programului Anticorupţie în Tenis (TACP), printre care şi românca Alexandra Iordache.

Alexandra Iordache a fost suspendată pentru o perioadă de doi ani şi amendată cu 15.000 de dolari, sumă din care 5.000 de dolari sunt cu suspendare. Perioada de ineligibilitate a jucătoarei a început la 11 martie 2025 şi se va încheia la 10 martie 2027.

Iordache a recunoscut că a aranjat rezultatul unui meci în 2023 în schimbul unei sume de bani, că a propus acelaşi lucru unei alte sportive şi că a aranjat distrugerea probelor.

Alexandra Iordache are 21 de ani, A avut cea mai bună clasare din carieră în august 2023, locul 756.

