După scandalul păpuşilor sexuale, guvernul francez suspendă platforma Shein

Suspendarea va avea loc ”pe timpul necesar ca platforma să demonstreze puterilor publice că toate conţinuturile sale sunt în conformitate cu legile.

Guvernul francez anunţă miercuri că angajează o procedură de ”suspendare” a platformei Shein, ”la instrucţiunile premierului”, în urma scandalului vânzării de către gigantul vânzărilor online a unor păpuşi sexuale copii, relatează AFP, potrivit News.ro.

Suspendarea va avea loc ”pe timpul necesar ca platforma să demonstreze puterilor publice că toate conţinuturile sale sunt în conformitate cu legile şi reglementările noastre”, anunţă Ministerul Econimiei şi Finaţelor.

”Un prim bilanţ de etapă urmează să fie făcut de către miniştri în următiarele 48 de ore”, precizează Bercy.

”Vom fi foarte atenţi şi am mobilizat toate serviciile statului în această problemă”, a dat asigurări într-o sesiune de interpelare a Guvernului în Senat ministrul Comerţului Serge Papin.

SCANDAL

Acest anunţ intervine la câteva ore după deschiderea primul magazin fizic din lume al Shein în Bazar de l’Hôtel de Ville (BHV), la Paris.

El intervine totodată la câteva zile după un scandal al vânzării unor păpuşi sexuale copii.

Parchetul Parisului, sesizat de către Represiunea fraudelor, a încredinţat o anchetă Oficiliului Minorilor.

Shein, cu sediul în Singapore, este o marcă de haine şi accesorii simbol al fast-fashion.

Ea este acuzată de faptul că a recurs la subcontractanţi prost plătiţi pe care-i supune unor condiţii de muncă rele şi de faptul că nu este transparentă cu privire la lanţul său de aprovizionare şi la modelulu său economic, la rezultatele financiare şi la guvernanţă.

PRIMUL AMAGAZIN NEEFEMER LA BHV

Shein este acuzat totodată de nerespectarea normelor europene.

Aproximativ 94% dintre produsele marilor platforme asiatice nu se conformează reglementărilor europene, iar 68% dintre acestea sunt considerate periculoase, estima recent Guvernul francez.

În Franţa, Shein a fost amendat în 2025 cu suma de 150 de milioane de euro din cauza nerespectării legislaţiei cu privire la cookie-uri, cu suma de 40 de milioane de euro din cauza unor promoţii false şi informaţii înşelătoare şi cu suma de un milion de euro din cauză că nu a declarat prezenţa microfibrelor de plastic în produsele sale.

Uniunea Europeană (UE) a acuzat-o, în mai, de reduceri false şi de informaţii înşelătoare despre durabilitatea produselor sale.

Asociaţii ale consumatorilor au depus, la rândul lor, o plângere la Comisia Europeană (CE) cu privire la ”practicile litigioase” ale grupului, ca de exemplu menţiunea ”stoc redus” fără dovezi.

În scandalul ”păpuşilor sexuale”., întreprinderea, care are de-acum interdicţia de a mai vinde, invocă o ”defecţiune” şi cere să se facă distincţia între marca Shein, al cărei model de producţie ”la cerere” îl laudă, şi ”piaţa” sa, pe care acţionează ca intermediar între cumpărători şi vânzători.

În privinţa acuzaţiilor cu privire la mediu, Shein estimează că modelul său reduce ”risipa materialului şi sticurilor nevândute”.

Ea dă totodată asigurări că a implementat un  ”Cod de Consuită conform Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM)”, susţine preşedintele executiv al întreprinderii.

Ea declară că acţionează ”în mod constructiv” împreună cu autorităţile europene ”pentru a-şi demonstra angajamentul de a respecta legile şi reglementările”.

3 comentarii

  1. Sanctiune economica a unei platforme performante, însa chinezeasca. Amazon comercializeaza si ea, si de ani de zile, papushi sexuale, fara s-aiba parte de incidente.

    Răspunde
Vezi toate comentariile (3)

