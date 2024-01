Oscar Pistorius eliberat. Mama victimei: „S-a făcut dreptate pentru Reeva?”

Oscar Pistorius a fost eliberat condiţionat, la aproape unsprezece ani de la uciderea prietenei sale, Reeva Steenkamp, un caz intens mediatizat pe întreaga planetă la momentul respectiv, relatează agențiile de presă străine.

Fostul campion paralimpic sud-african, care a petrecut aproximativ opt ani şi jumătate în spatele gratiilor, a părăsit vineri dimineaţă închisoarea din Atteridgeville, de la periferia capitalei Pretoria şi se află „la domiciliul său”, a anunţat Departamentul Serviciilor Penitenciare din Africa de Sud.

Punerea sa în libertate condiţionată a fost decisă de o Comisia însărcinată cu eliberările anticipate, care a examinat cazul lui Oscar Pistorius în luna noiembrie.

În noaptea de 13 spre 14 februarie 2013, atletul sud-african, astăzi în vârstă de 37 de ani, şi-a împuşcat mortal partenera, manechinul Reeva Steenkamp (29 de ani), trăgând mai multe gloanţe prin uşa băii camerei sale, în reşedinţa sa ultrasecurizată din Pretoria.

Cu un an înaintea acestui tragic eveniment, sextuplul campion paralimpic, supranumit „Blade Runner” din cauza protezelor sale de carbon, a intrat în legenda sportului, după ce a concurat alături de atleţi valizi în proba de 400 m din cadrul Jocurilor Olimpice de la Londra, o premieră pentru un sportiv cu ambele picioare amputate.

Oscar Pistorius a fost condamnat în 2014, în primă instanţă, la cinci ani de închisoare pentru ucidere involuntară, la finalul unui proces care a durat mai multe luni, transmis în direct la televiziune.

După un apel al Parchetului şi o nouă condamnare la şase ani de închisoare, pronunţată în 2016, saga judiciară a continuat până când Curtea Supremă sud-africană a decis în final să-l condamne pe Pistorius la 13 ani şi 5 luni de închisoare, în noiembrie 2017.

Eliberarea condiţionată va dura până în decembrie 2029, iar Pistorius va fi supus unor restricţii şi va fi supravegheat de un oficial al serviciilor corecţionale.

De asemenea, el trebuie să urmeze o terapie pentru probleme de furie şi „probleme legate de violenţa de gen” şi va presta muncă în folosul comunităţii.

Potrivit presei, el ar urma să locuiască la proprietatea unchiului său din Pretoria. În vârstă de 37 de ani, Pistorius s-ar fi îndreptat spre religie, în timpul detenţiei.

June Steenkamp, mama Reevei Steenkamp, a declarat, vineri, într-un comunicat, după ce Oscar Pistorius a ieşit din închisoare, că familia sa „a ştiut întotdeauna că eliberarea condiţionată face parte din sistemul juridic sud-african” şi a spus întotdeauna că „legea trebuie să-şi urmeze cursul”, relatează BBC.

June Steenkamp a salutat condiţiile impuse de comisia de eliberare condiţionată – care includ cursuri de gestionare a furiei şi programe privind violenţa bazată pe gen – adăugând că aceste decizii au „confirmat credinţa lui Barry şi credinţa mea în sistemul de justiţie sud-african”, referindu-se la răposatul ei soţ.

„S-a făcut dreptate pentru Reeva? A stat Oscar destul în închisoare? Nu poate exista niciodată dreptate dacă persoana iubită nu se va mai întoarce niciodată, şi nicio perioadă de timp petrecută după gratii nu o va aduce pe Reeva înapoi. Noi, cei care am rămas, suntem cei care ispăşesc o condamnare pe viaţă”, a mai spus June Steenkamp.

Ea a adăugat: „Singura mea dorinţă este să mi se permită să-mi trăiesc ultimii ani în pace, concentrându-mă în continuare pe Fundaţia Reeva Rebecca Steenkamp, pentru a continua moştenirea Reevei”.

Reeva Steenkamp, care avea 29 de ani când a murit, era absolventă de drept şi model de succes, care a lucrat şi ca prezentatoare TV şi a apărut într-un reality show numit Tropika Island of Treasure.

Ea plănuia să înfiinţeze o firmă de avocatură pentru a ajuta femeile abuzate după absolvire.

Reeva avea trei luni de relaţie cu Pistorius când acesta a tras patru focuri de armă cu un pistol prin uşa unei cabine de toaletă din casa sa din Pretoria, în primele ore ale zilei de 14 februarie 2013.

