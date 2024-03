„Emil Boc susţine pedofilia gay”. Explicaţia lui Liviu Alexa

Televiziunea NCN din Cluj a fost sancţionată de CNA cu o somaţie publică după dezvăluirile care îl privesc pe unul dintre fondatorii Untold, Bogdan Buta, acuzat că a întreţinut relaţii cu doi băieţi minori.

Reclamaţia la CNA a fost făcută chiar de Bogdan Buta. A generat discuţii aprinse.

Fragmente din discuţiile de la CNA. prezentate de paginademedia.ro.

Liviu Alexa:

„Vis-a-vis de emisiunea la care am participat la NCN în calitate de invitat, numitului Bogdan Buta, care face reclamaţia, i s-a cerut în repetate rânduri să comunice un punct de vedere, atât în timpul conceperii articolului, cât şi în timpul emisiunii NCN. A refuzat să o facă şi când a venit un punct de vedere, nu ca persoană fizică, ci folosind aparatul de PR al societăţii Untold, am publicat totuşi comentariile. În poziţia oficiale, domnul Buta a catalogat dezvăluirile noastre drept minciuni şi scenariu SF. Câteva săptămâni mai târziu domnul Buta, inclusiv în reclamaţia pe care mi-o face la CNA îşi asumă conversaţiile cu victimele abuzului său sexual chiar în plângerea respectivă.

Vis-a-vis de baza factuală care a stat la baza scrieii anchetei, cred că am acoperit toate punctele necesare. Vreau să suplimentez afirmaţia mea cu cel mai recent demers de săptămâna trecută, publicat ieri, am efectuat şi testul poligraf asupra martorului Ştefan, care a declarat că a întreţinut relaţii sexuală la vârsta de 16 ani cu numitul Bogdan Buta, iar testul poligraf arată câ martorul Ştefan nu a minţit.”

Dorina Rusu, membru CNA:

„Am văzut că au fost încercări de contactare a celui acuzat şi am văzut că a fost dat şi punctul de vedere care exista în acel moment.

Pe mine mă interesează următoarele afirmaţii care au fost făcute în emisiune: „Emil Boc susţine pedofilia gay” şi aici aş vrea să-mi spuneţi în ce fel credeţi că susţine Emil Boc pedofilia gay.

Au mai fost afirmaţii legate de faptul că părinţii care îşi lasă copii să se ducă la Untold îşi pun copiii în pericol pentru că acolo sunt încurajaţi sau sunt în pericol de a fi agăţaţi sau ce se întâmplă acolo de către pedofili gay. Nimeni nu ştie în acest moment dacă acuzaţiile care au fost aduse unuia dintre patronii Untold sunt reale sau nu, justiţia o să-şi facă treaba. P emine mă interesează felul în care dumneavoastră extindeţi aceste acuzaţii pe care le aduceţi asupra întregului festival şi asupra celor care îşi lasă copiii la festival, asupra organizatorilor, asupra oraşului.”

Liviu Alexa:

„Mie nu mi se pare deloc grav ce am afirmat, pentru că sunt cu susţineri. Domnul Emil Boc încă de acum opt este cel care a legitimat acest festival prin furnizarea de bani publici pentru crearea lui şi apoi an de an a fost în prezenţa lui Bogdan Buta. De asemenea, inclusiv după apariţia anchetei mele, un membru al familiei sale, doamna Boc, soţia sa, a transmis cu fiica mesaje de susţinere pentru domnul Buta.”

Dorina Rusu:

„Mie problema cea mai mare la acest material este legată de faptul că se generalizează, se aruncă asupra întregului festival un blam, că Emil Boc, primarul Clujului, susţine pedofilia gay, mai mult şi Alina Gorghiu şi Lucian Bode susţin pedofilia gay.”

Valentin Jucan:

„Demersul jurnalistic referitor la ce s-a petrecut cu patronul Untold este unul justificat, din punctul meu de vedere. Avem o persoană publică, în legătură cu care se aduc nişte acuzaţii. (…)

După părerea mea este o încercare clară de aruncare a acestui subiect care este legitim, este arunct asupra tuturor tocmai pentru că este un subiect foarte bun, un subiect care a fost probat şi prezentat extrem de bine, dar el este arunct asupra altor persoane jurdice sau fizice care nu au nicio legătură cu acele fapte în sine. Difrenţa dintre fapte şi opinii, adică faptele fiind ce s-a întţmplat în casa domnului Buta şi opiniile fiind: Emile, zi, susţii pedofilia şi toţi ceilalţi care au fost băgaţi în acest moloz. Această diferenţă între fapte şi opinii nu este respectată. Parţial se duce în derizoriu o acţiune de presă legitimă şi de interes public.”

Răsvan Popescu, membru CNA:

„E un subiect valid. Domnul Alexa a descoperit ceva, patronul Untold este acuzat de pedofilie. Exact adevărul nu-l ştim, dar sunt nişte înregistrări în acest sens şi niciun jurnalist nu ar ignora un asemenea subiect. Însă mai departe pe domnul Alexa îl fură condeiul şi extinde umbra asupra primarului Boc şi asupra festivalului în sine. Cam aici suntem.”