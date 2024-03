(VIDEO)Medicul Cătălin Cîrstoiu, prezentat oficial

Foto. Timi Slicaru

Medicul Cătălin Cîrstoiu a fost prezentat oficial în cadrul unei conferințe drept candidatul comun PSD-PNL pentru funcția de primar general al Capitalei.

Medicul Cătălin Cârstoiu este finul fostului președinte Traian Băsescu și fiul lui Ion Cîrstoiu, fost deputat de Argeș timp de două mandate, în perioada 1996 – 2004.

Revenirea lui Cîrstoiu la conducerea Spitalului Universitar București în timpul pandemiei de COVID-19 – după demiterea Adrianei Nica de către ministrul de atunci al Sănătății Victor Costache – a strârnit controverse în spațiul public.

Nicolae Ciucă i-a transmis dr. Cîrstoiu că se poate baza pe susținerea sa și că își dorește să se vadă ”la Primărie”

”E o mare bucurie, după atât de mult timp, să ne aflăm la lansarea candidatului susținut de PNL și PSD. Activitatea politică este percepută de români ca fiind una egoistă, în care politicienii sunt interesați mai mult de ce se întâmplă cu ei. Această stare de fapt se poate schimba”.

Nu am venit cu un om politic

”De când am intrat în Armată am fost în slujba țării. Decizia noastră a fost să dăm dovadă de unitate, nu de dezbinare, prin crearea unei liste comune de candidați. Pe acest model am considerat că e oportun și necesar să venim cu un proiect și candidat comun. Nu am venit cu un om politic, ci cu un om care a slujit oamenii de dimineața până seara, într-o instituție în care oamenii chiar au nevoie de ajutor. Este un om care nu e interesat de afaceri și de dezbateri la televizor, și e interesat să facă lucruri”.

E în măsură să unifice resursele unei echipe

”Și discutăm de o echipă care vine să se preocupe de problemele bucureștenilor. Tratează anual aproape o jumătate de pacienți și gestionează zilnici situații de criză. Bucureștiul e în situații de criză. A demonstrat de-a lungul carierei că e în măsură să unifice resursele unei echipe. Vom avea pe cineva care știe să taie și să repună în funcție un întreg organism. Dincolo de virtuțile echipei domniei sale, discutăm de sprijinul pe care îl are de la cele douî partide politice care vor asigura tot ce e necesar pentru a cîștiga Primăria Capitalei. Nu pentru dumnealui, ci pentru bucureșteni”.

Gabriela Firea: ”Sunt emoționată, dar totuși fericită că astăzi, de Ziua fericirii, discutăm despre București. Sunt absolut convinsă că ideile noastre ca echipă, în mare parte, vor fi preluate de noua echipă pentru câștigarea PMB și a primăriilor de sector. Avem, sper, un scop comun, nu să ocupăm o funcție, ci acela ca în București să nu ne mai fie rușine că e mizerie, iar oamenii trăiesc în frig”.

Foto: Timi Slicaru

Marcel Ciolacu e sătul de scuze

„M-am săturat să văd explicații de ce nu se poate. Când se apropie alegerile vin politicienii și încep să explice cum adversarii politici le-au tăiat aripile și ei aveau o viziune extraordinară. Sunt excepții întotdeauna și cum spuneau Firea și Burduja, cei trei primari de sector pe care nu i-am văzut plângându-se de ce nu pot face. Au spus că ar fi putut face mai mult. Vorbim de Capitala României, de un primar general care trebuie să coordoneze o echipa care trebuie să fie un manager și un om catalizator al oamenilor performanți din toate domeniile. Vorbim de un primar general care să fie căutat și să primească vizite ale altor primari europeni și mondiali.

Nu am văzut acest lucru până acum. După 32 de ani de la revoluție vedem în continuare cum se fac drumuri, cum nu avem căldură, cum vorbim de termoficare, cum vorbim de fiecare copac din pădure dar pierdem pesrpectiva. De când sunt premier nu m-a căutat niciodată primarul general. L-am întrebat pe Simonis dacă el a fost căutat, mi-a spus că nu. Ce poți construi? Dacă venea la mine categoric am fi căutat soluții. Asta moștenim, un București fără program și fără perspectivă. Primarul general se laudă cu lucrurile și proiectele lăsate de Firea. Sunt convins că Firea ar fi început mai rapid lucrurile, având experiență. Am văzut entuziasmul lui Burduja și știința de a împinge lucrruiel mai departe. Doctorul Cîrstoiu nu a stat cu mâna întinsă la Guvern, a făcut proiecte europene și a dezvoltat Spitalul Universitar. Am căutat împăreună soluția cea mai bună.

Nu m-am certat cu Firea, nici cu Burduja.

Amândoi au fost de acord să venim cu o echipă și un program administrativ. Nu vreau să-l văd pe domnul profesor după patru ani cum explică că nu s-a putut, că s-a certat cu primarii de sector. Sunt ferm convins că va veni și va prezenta cu echipa toate realizările și împreună cu primarii de sector. Asta cred că ne dorim cu toții și asta cred că este așteptarea românilor la adresa politicienilor după 30 de ani de așteptări”, a declarat Ciolacu.

„De ce am luat decizia să accept o asemenea provocare?

”Cu echipa mea, cam 4.000 de pacienți își găsesc anual o soluție medicală. Cam 130.000 de pacienți anual trec prin Spitalul Universitar La Facultatea de Medicină școlim anual o mie de tineri care vor fi medici Având simț civic, am înțeles că sănătatea nu se rezumă la acele metode găsite în spital. Sănătatea merge dincolo de asta, e influențată de un aer curat, a unui transport public eficient, a unei infrastructuri eficiente, de un mediu cald și propice Bucureștiul e un proiect unic în care primarul general își asumă decizia ascultând de cei care au soluții.

Primăria are nevoie de o restructurare a serviciilor de sănătate Primarul general nu că nu ar fi important, nu trebuie să numere copaci, trebuie să se asigure că are instituții care fac astea.Trebuie să aibă o viziune, să statueze principiile de organizare, să poată reprezenta cu eleganță acest oraș O mărturisire personală: poate că una din obligațiile mele a fost să asigur la Spitalul Universitar tratamentul unor boli grave precum cancer. Avem cel mai modern buncăr de radioterapie.

Am văzut la acest oraș că are aceeași boală, care m-a obsedat. Aveți un supraviețuitor al acestei boli. E o mărturisire dureroasă. Împreună vom învinge un oraș bolnav și îl vom face un oraș sănătos”, a declarat Cătălin Cîrstoiu.