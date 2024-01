Eșecul lui Djokovic. „A fost ceva ce nu am prevăzut”

Eșecul lui Novak Djokovic în semifinale la Australian Open în fața lui Jannik Sinner a fost întors pe toate părțile, în condițiile în care sârbul a surprins în mod negativ cu jocul său slab, lucru recunoscut chiar de el.

Fost lider WTA, Justine Henin, spune că se aștepta la o reacție mai bună din partea lui Djokovic în momentele dificile din partida cu Sinner.

În partida cu Sinner, Novak Djokovic nu a avut nicio minge de break. „Djokovic a avut multe probleme împotriva lui Fritz cu mingile de break (referire la partida din sferturi – nr). El a arătat câteva semne negative pe durata Australian Open. Îi cunoaștem cu toții capacitatea de a reveni în meci. A făcut acest lucru în mai multe ocazii în timpul turneului. În meciul cu Jannik am fost surprinsă de lipsa de reacție”, a declarat Henin pentru Eurosport.

„Nivelul lui Sinner a fost foarte, foarte bun și ne așteptam la asta. Fie că a fost vorba de numărul de greșeli neforțate, de lentoarea lui Djokovic, de incapacitatea sa de a reacționa…. A fost ceva ce nu am prevăzut. Djokovic a fost suficient de lucid pentru a o recunoaște. Îmi place că-și asumă și spune că aceasta a fost una dintre cele mai slabe evoluții ale sale într-un Grand Slam. Chiar cred că este adevărat”, a adăugat Henin.

Nick Kyrgios, în prezent comentator al Eurosport, e de părere că sârbul a cedat în fața „noului Novak”.

„Schimbările pe care Darren Cahill le-a făcut în jocul lui Sinner și dorința lui Jannik de a-i da o șansă l-au ridicat acum în vârful sportului. L-a învins pe Novak – nimeni nu a mai făcut asta aici de atâta timp. Să nu uităm că Novak nu a creat nici măcar o singură minge de break.

Îmi place faptul că Sinner s-a comparat cu Nole; el și Novak joacă asemănător și pot să văd asta. După ziua de astăzi, cred că Sinner ar putea fi noul Novak. [Carlos] Alcaraz are acel factor X și un stil de joc mai flamboaiant, dar Sinner este mai solid, mai constant. Este brutal să joci prima ta finală de Grand Slam. Eu de pildă am dormit cam două sau trei ore în cele două nopți de dinainte de finală pentru că am avut mereu îndoieli.

De ce fac asta, de ce mă antrenez, de ce fac aceste sesiuni de gimnastică și de reabilitare? Totul are sens. În momentul în care te pregătești pentru acea finală și intri acolo, fiecare sacrificiu pe care l-ai făcut vreodată are sens pentru acel moment. Va simți atât de multe emoții diferite și va fi atât de distractiv. Aștept cu nerăbdare finala, mult noroc, tinere”. Ce a spus Djokovic după eliminare „Am fost, într-un fel, şocat de nivelul meu, într-un mod negativ”, a declarat Djokovic în conferinţa de presă de după meci, potrivit ATP. „Nu am făcut prea multe lucruri bine în primele două seturi. Cred că acesta este unul dintre cele mai proaste meciuri de Grand Slam pe care le-am jucat vreodată. Cel puţin din câte îmi amintesc. Nu este un sentiment foarte plăcut să joc în acest fel. Dar, în acelaşi timp, meritul lui este că a făcut totul mai bine decât mine, în fiecare aspect al jocului.” „Ca să fiu sincer, pe parcursul întregului turneu nu am jucat aproape de cea mai bună formă a mea”, a mai declarat Djokovic, de 24 de ori campion la turnee majore. ” Poate meciul poate împotriva lui Mannarino a fost grozav, dar în majoritatea meciurilor nu am jucat la înălţimea, ca să spun aşa, aşa cum joc aici în Australia în mod normal. Într-un fel, [nivelul meu de astăzi] m-a surprins, pentru că m-am gândit că nu va fi atât de rău în primele două seturi. Dar, pe de altă parte, nu m-am simţit cu adevărat eu însumi pe teren în timpul acestui turneu. Se poate spune că semifinalele reprezintă un rezultat grozav, dar eu mă aştept întotdeauna la cel mai înalt nivel de la mine, iar astăzi nu a fost să fie aşa.”