Poveste de iubire între Jannik Sinner şi o cunoscută rusoaică

Jucătorul de tenis italian Jannik Sinner, 2 ATP, a confirmat că are o relație cu o sportivă din Rusia, una dintre cele mai frumoase jucătoare din circuit.

Sinner, venit la Roland Garros dupa accidentare la şold, a obţinut luni o calificare lejeră în turul al doilea – l-a învins pe americanul Christopher Eubanks, locul 46 ATP, cu 6-3, 6-3, 6-4.

Anna Kalinskaya (25 de ani, 25 WTA) a urmărit meciul din loja italianului, iar Sinner a recunoscut oficial că are o relație cu ea: ”Știți că nu-mi place să vorbesc despre viața personală, dar da, suntem într-o relație”, a spus campionul de la Australian Open.

