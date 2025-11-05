Eurodeputat român, raportor pe un dosar cu greutate la Bruxelles

Fondul va integra 14 programe europene majore într-o singură structură strategică, acoperind domenii precum cercetarea, inovarea, digitalizarea, sprijinul pentru IMM-uri, industria de apărare și modernizarea industrială.
Beneficii pentru România
Dan Nica a mai explicat că fondul reprezintă „o șansă extraordinară” pentru România, oferind sprijin în mai multe direcții:
- modernizarea industriilor mari consumatoare de energie
- investiții în infrastructura energetică și interconectările rețelelor
- finanțare flexibilă pentru IMM-uri
- start-up-uri și industrii emergente
- participarea în proiecte europene din domeniul apărării și securității
- sprijin pentru inovare și cercetare aplicată.
Fondul se va structura pe patru mari axe:
- Tranziție curată și decarbonizare industrială – 26,2 mld €
- Sănătate, biotehnologie, agricultură și bioeconomie – 20,4 mld €
- Digital și inteligență artificială – 51,5 mld €
- Reziliență, securitate, apărare și spațiu – 125,2 mld €
Vor fi sprijinite și obiectivele Clean Industrial Deal, vor fi integrate Banca pentru Decarbonizarea Industriei și finațate proiecte strategice în infrastructură, inovare și dezvoltare de competențe.
Europarlamentarul a mai declarat că urmează negocierile cu Consiliul UE pentru forma finală a regulamentului, care va fi apoi supusă votului în plenul Parlamentului European.
„Fondul European pentru Competitivitate nu este doar un exercițiu bugetar – este o alegere politică pentru o Europă capabilă să își apere economia, industria și locurile de muncă”, a mai spus Nica.