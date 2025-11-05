Eurodeputat român, raportor pe un dosar cu greutate la Bruxelles

Europarlamentarul a fost desemnat raportor pentru Fondul European pentru Competitivitate de 234,3 miliarde euro. Fondurl reprezintă o oportunitate majoră pentru industria și IMM-urile din România.

De Bianca Dumbraveanu
Dan Nica, europarlamentar, a anunțat că a fost numit raportor al Parlamentului European pentru Fondul European pentru Competitivitate. Fondul va avea o valoare totală de 234,3 miliarde de euro și reprezintă principalul instrument al Uniunii Europene pentru consolidarea competitivității economice, industriale, digitale și tehnologice.

Fondul va integra 14 programe europene majore într-o singură structură strategică, acoperind domenii precum cercetarea, inovarea, digitalizarea, sprijinul pentru IMM-uri, industria de apărare și modernizarea industrială.

Beneficii pentru România

Dan Nica a mai explicat că fondul reprezintă „o șansă extraordinară” pentru România, oferind sprijin în mai multe direcții:

  • modernizarea industriilor mari consumatoare de energie
  • investiții în infrastructura energetică și interconectările rețelelor
  • finanțare flexibilă pentru IMM-uri
  • start-up-uri și industrii emergente
  • participarea în proiecte europene din domeniul apărării și securității
  • sprijin pentru inovare și cercetare aplicată.

Fondul se va structura pe patru mari axe:

  • Tranziție curată și decarbonizare industrială – 26,2 mld €
  • Sănătate, biotehnologie, agricultură și bioeconomie – 20,4 mld €
  • Digital și inteligență artificială – 51,5 mld €
  • Reziliență, securitate, apărare și spațiu – 125,2 mld €

Vor fi sprijinite și obiectivele Clean Industrial Deal, vor fi integrate Banca pentru Decarbonizarea Industriei și finațate proiecte strategice în infrastructură, inovare și dezvoltare de competențe.

Europarlamentarul a mai declarat că urmează negocierile cu Consiliul UE pentru forma finală a regulamentului, care va fi apoi supusă votului în plenul Parlamentului European.

„Fondul European pentru Competitivitate nu este doar un exercițiu bugetar – este o alegere politică pentru o Europă capabilă să își apere economia, industria și locurile de muncă”, a mai spus Nica.

