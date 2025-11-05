Eurodeputat român, raportor pe un dosar cu greutate la Bruxelles

Fondul va integra 14 programe europene majore într-o singură structură strategică, acoperind domenii precum cercetarea, inovarea, digitalizarea, sprijinul pentru IMM-uri, industria de apărare și modernizarea industrială. Beneficii pentru România Dan Nica a mai explicat că fondul reprezintă „o șansă extraordinară” pentru România, oferind sprijin în mai multe direcții: modernizarea industriilor mari consumatoare de energie

investiții în infrastructura energetică și interconectările rețelelor

finanțare flexibilă pentru IMM-uri

start-up-uri și industrii emergente

participarea în proiecte europene din domeniul apărării și securității

sprijin pentru inovare și cercetare aplicată. Fondul se va structura pe patru mari axe: Tranziție curată și decarbonizare industrială – 26,2 mld €

Sănătate, biotehnologie, agricultură și bioeconomie – 20,4 mld €

Digital și inteligență artificială – 51,5 mld €

Reziliență, securitate, apărare și spațiu – 125,2 mld € Vor fi sprijinite și obiectivele Clean Industrial Deal, vor fi integrate Banca pentru Decarbonizarea Industriei și finațate proiecte strategice în infrastructură, inovare și dezvoltare de competențe. Europarlamentarul a mai declarat că urmează negocierile cu Consiliul UE pentru forma finală a regulamentului, care va fi apoi supusă votului în plenul Parlamentului European. „Fondul European pentru Competitivitate nu este doar un exercițiu bugetar – este o alegere politică pentru o Europă capabilă să își apere economia, industria și locurile de muncă”, a mai spus Nica.

Distribuie articolul pe:

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.