Europa va avea cel mai lung tunel rutier subacvatic din lume la 400 de metri sub nivelul mării. Ce țară îl construiește

Cel mai lung și mai adânc tunel rutier subacvatic din lume este construit în Norvegia. Tunelul va reduce timpul de călătorie între orașele mari și să devină parte a unei autostrăzi fără feriboturi de-a lungul coastei sale de vest.

Tunelul, lung de 27 de kilometri, se numește Rogfast — prescurtare de la „Rogaland fastforbindelse”, după numele regiunii în care se află și cuvântul norvegian pentru „legătură fixă”. Cea mai mare adâncime a sa va fi la 392 de metri sub nivelul mării, transmite CNN.

Construcția a început în ianuarie 2018, dar a fost oprită la sfârșitul anului 2019 din cauza depășirilor de costuri preconizate, care au dus la anularea contractelor existente și la o restructurare a proiectului.

Prin conectarea regiunilor separate în prezent prin treceri maritime, tunelul creează o conexiune terestră neîntreruptă, reducând blocajele istorice în materie de mobilitate.

Prin urmare, Rogfast nu este doar o lucrare inginerească, ci o piesă cheie pentru integrarea teritorială și economică.

Autostrada E39 și eliminarea feribotului

Tunelul face parte dintr-un plan mai amplu de modernizare a autostrăzii E39 , care se întinde pe aproximativ 1.100 de kilometri de-a lungul coastei de vest a Norvegiei, legând Trondheim în nord de Kristiansand în sud.

În prezent, această rută se bazează pe diverse feriboturi maritime.

Prin construirea de tuneluri și poduri submarine, guvernul norvegian își propune să elimine aceste întreruperi.

În acest fel, se așteaptă reducerea la jumătate a timpului total de călătorie, crescând predictibilitatea logistică și eficiența transportului regional.

Inginerie extremă într-un mediu submarin

Construcția tunelului submarin Rogfast se va realiza prin foraj direct în rocă solidă, o tehnică stăpânită pe scară largă de ingineria norvegiană.

Țara are experiență cu peste 40 de tuneluri submarine deja în funcțiune.

Această expertiză explică preferința Norvegiei pentru tuneluri în detrimentul podurilor în anumite regiuni.

Spre deosebire de poduri, tunelurile sunt protejate de vânturi extreme, furtuni și variații meteorologice severe, comune pe coasta norvegiană.

Cât costă tunelul

Lucrările au fost reluate la sfârșitul anului 2021, iar finalizarea tunelului este programată pentru 2033, la un cost de aproximativ 25 de miliarde de coroane norvegiene, adică aproximativ 2,4 miliarde de dolari.

„Tunelul va îmbunătăți semnificativ conectivitatea de-a lungul coastei de vest a Norvegiei, prin crearea unei legături mai rapide și mai fiabile între regiunile Stavanger și Haugesund”, a declarat Anne Brit Moen, manager de proiect la Skanska.

Skanska este compania multinațională de construcții care construiește partea de nord a tunelului, care este cea mai adâncă secțiune și are o lungime de 9 kilometri.

Cu cât va reduce timpul de călătorie

Prin înlocuirea actualelor conexiuni de feribot, Rogfast va reduce timpul de călătorie între Bergen și Stavanger — respectiv al doilea și al patrulea oraș norvegian ca populație — cu aproximativ 40 de minute și va facilita mult naveta zilnică, a adăugat Moen.

Tunelul va fi format din două tuburi separate, fiecare cu câte două benzi de circulație, proiectate exclusiv pentru traficul rutier și va avea un element de design destul de neobișnuit aproximativ la jumătatea traseului: un sens giratoriu dublu, adânc de 260 de metri, care se leagă de un tunel de legătură care duce spre insula Kvitsøy, cea mai mică municipalitate din Norvegia.