Eveniment la MNLR: Mircea Cornișteanu 80

Cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani, Muzeul Național al Literaturii Române organizează marți, 16 aprilie 2024, de la ora 17.00, în Sala Perpessicius din Str. Nicolae Crețulescu 8, evenimentul „Mircea Cornișteanu – 80”.

Printre invitați se numără Marina Constantinescu, Alice Georgescu, Alexa Visarion, Puiu Antemir, Alexandru Boureanu, Cristian Pepino.

Amfitrionul evenimentului la care intrarea este liberă este Ioan Cristescu, directorul Muzeului Național al Literaturii Române.

Mircea Cornișteanu s-a născut la 13 aprilie 1944, la București. Este absolvent al Facultății de Limba și Literatura Română a Universității București, promoția 1967, și al Facultății de Regie Teatru a IATC, promoția 1973, clasa Radu Penciulescu. Între 1967-1969, a fost profesor de limba română la o școală generală din județul Ialomița, sat Vișini, comuna Independența. A fost regizor angajat al Teatrului Naţional din Craiova vreme de 20 de ani, apoi a ales să lucreze la Nottara, în Bucureşti. Începând cu 1997 până în 2000, a fost regizor și director al Teatrului „Sică Alexandrescu” din Brașov, profesor asociat la Academia de Teatru și Film București, catedra de regie teatru, iar între 2000 și 2016, director general al Teatrului Național „Marin Sorescu” din Craiova. S-a încumetat să joace în locul unui actor de la Craiova când acesta şi-a rupt piciorul, pentru că nu există piesă a lui Caragiale pe care să nu o cunoască pe de rost. De-a lungul carierei sale, a realizat aproximativ 160 de spectacole pe scenele a peste 25 de teatre profesioniste din țară și din străinătate: spectacole de teatru, teatru de păpuși, musicaluri, operetă și teatru TV. Este recunoscut pentru cea dintâi integrală Caragiale. A montat clasicii dramaturgiei precum Cehov sau Molière cu pasiune şi este autor al unei versiuni scenice pur şi simplu de neuitat după „Unchiul Vanea”.

Pentru unele dintre spectacolele realizate a obținut peste 20 de premii pentru regie sau pentru cel mai bun spectacol la diferite competiții și festivaluri. Este membru fondator, membru al comisiei de cenzori (1990 – 1994) și membru al Senatului UNITER în două legislaturi 1994 – 1998, 1998 – 2002. Membru fondator al Asociației Umoriștilor din România (A.U.R.) și laureat în 1993 și 1996 cu Premiul Național de Umor pentru spectacole de teatru. Societar de Onoare al Teatrului Național Craiova, decorat cu Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de Cavaler în 2004.

„Nu ştiu cum să mulţumesc celor care ne conduc de acolo, de undeva de Sus, că am avut atâția ani de viaţă sănătoşi. Nimeni nu-mi mai poate lua înapoi acest miracol şi puţină lume are parte de aşa ceva. Sper să-i am în continuare la fel de sănătoşi. În momentul în care se vor încheia, mi-aş dori să se întâmple brusc. Am avut noroc în viaţă. Am avut noroc că am făcut ce mi-a plăcut, ceea ce este destul de greu de comparat cu altele. Am avut noroc să cunosc artişti, nu ştiu câţi au avut acest noroc; am avut noroc că nu m-am săturat, că nu m-am lăsat răpus de rutină. Îmi place să merg la teatru, îmi place să lucrez cu tinerii, să ies dimineaţa în grădină şi să intru în casă seara târziu. Sunt un norocos,” mărturisea regizorul Mircea Cornișteanu într-un interviu.