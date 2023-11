Gala Tinere Talente, organizată de Fundația Regală Margareta a României, a avut loc aseară la Teatrul Național ”I. L. Caragiale” București (TNB), în prezența Alteței Sale Regale Principesa Sofia. Prin acest eveniment, au fost celebrate realizările artistice ale unora dintre cei mai talentați tineri din țară, 15 muzicieni și 15 artiști vizuali, bursieri în cadrul programului Tinere Talente, a XV-a generație. Gala Tinere Talente este evenimentul care include un program muzical pregătit de tinerii muzicieni și o amplă expoziție de artă vizuală cu lucrări realizate în anul de bursă.

Sponsori, parteneri, donatori și susținători ai tinerilor artiști au avut ocazia să facă cunoștință cu talentul fiecăruia, cu proiectele lor artistice individuale și comune, cu progresele pe care acești tineri le-au făcut de-a lungul anului, primind o bursă în valoare de 2.000 euro și având îndrumarea mentorilor și a profesorilor, precum și susținerea Fundației.

Publicul a fost introdus în atmosfera serii printr-un film de prezentare a activităților și evenimentelor la care au luat parte bursierii Tinere Talente în anul 2023. A fost purtat apoi în fermecătoarea lume a filmului printr-un program muzical ce a cuprins coloane sonore celebre, reinterpretate în stil clasic de tinerii muzicieni. Pirații din Caraibe, A fost odată în America, Lista lui Schindler, Misiune imposibilă, Titanic – My heart will go on, Frumoasa și Bestia, Deer Hunter, Indiana Jones, Gabriel’s Oboe – The Mission, Scent of a woman au fost interpretate de Isabela Stănescu – soprană, Emilia Tudorache – soprană, Alexandra Barbosa – oboi, Raluca Ciula – clarinet Teodora Todoran – vioară, Ștefania Turcu – vioară, Andreea Mihalache – violă, Teodora Boloca – violă, Julia Coteanu – violoncel, Iurie Surguciov – violoncel, Ioan Bănescu – chitară, Claudiu Șuțu – saxofon, Catinca Mureșan – harpă, Iasmina Sava – pian, Irina Petrescu – pian.

“Tinerii muzicieni, aflați în etape diferite ale evoluției lor, migrează din zona preocupărilor obișnuite pentru alegerea profesională pe care au făcut-o, cu deplină îndreptățire, spre lumea muzicii de film – bogată, expresivă, evocatoare – în care calitatea lor se exercită într-un fel aparte” – prof. univ. dr. Verona Maier, mentor în programul Tinere Talente, coordonator al programului muzical al Galei

În cadrul Galei, Mugurel Mărgărit, director executiv al Fundației, a adus mulțumiri oamenilor care s-au implicat în programul Tinere Talente. Alteța Sa Regală Principesa Sofia a înmânat diplome doamnei Ileana Dana Marinescu, mentor și consultant în cadrul programului Tinere Talente, domnului Paolo Tocco și echipa Casa Siqua, care asigură servicii de cazare bursierilor din țară și săli de întâlniri pentru mentorate și evenimente ale Fundației și domnului Silvius Neagu, director Easy Print, furnizor probono al programului Tinere Talente pentru materiale tipărite și promoționale necesare pentru vizibilitatea proiectului.

La final, Alteța Sa Regală Principesa Sofia a înmânat celor 30 de bursieri ai programului Tinere Talente – ediția 2023 – diplomele pentru performanța artistică în domeniul artelor vizuale şi a muzicii clasice.

Momentul artistic din sală a fost dublat, în foaierul Media al TNB (aripa Grand Hotel), de colecția de lucrări de artă vizuală care include lucrări relevante din proiecte individuale ale bursierilor realizate cu materiale achiziționate din bursă, precum și selecții de lucrări din proiectele comune: expozițiile Jurnal de Viață, Pasiunile și preocupările membrilor Familiei Regale de-a lungul timpului și Exerciții de istorie la Balcic. Cele trei expoziții au fost realizate sub îndrumarea mentorilor programului – conf. univ. dr. Carmen Apetrei și conf. univ. dr. Ion Anghel. Expoziția va rămâne deschisă publicului timp de o lună, iar intrarea este liberă.