EXCLUSIV Culisele asasinatului la comandă. Afacerista care a plătit pentru moartea mamei, condamnată definitiv

Avem „radiografia” unuia dintre cele mai controversate asasinate la comandă de la marginea Capitalei. La aproape 15 ani de la uciderea unei femei de afaceri, Curtea de Apel București a tranșat definitiv cazul. Elena Ferescu a fost condamnată la 22 de ani de închisoare, după ce instanța a găsit-o vinovată că a instigat la uciderea propriei mame pentru a-i lua averea.

Potrivit hotărârii definitive și documentelor consultate de Cotidianul, condamnata ar fi promis și plătit sume importante de bani pentru comiterea crimei. După ce primul presupus executant a încasat banii și a dispărut, planul a fost dus la îndeplinire de alte persoane, iar anchetatorii susțin că omorul a fost mascat prin înscenarea unui jaf. Instanța a schimbat în apel încadrarea juridică în instigare la omor calificat, apreciind că rolul Elenei Ferescu în organizarea crimei a fost deosebit de important. Decizia Curții de Apel București este definitivă.

Ani grei de închisoare pentru familia care și-a executat ruda

Curtea de Apel București a considerat că fiica victimei trebuie să răspundă pentru o faptă mai gravă decât cea reținută în primă instanță și i-a majorat pedeapsa. Astfel, aceasta va executa 22 de ani de închisoare pentru instigare la violență în familie în varianta omorului calificat. De asemenea, nepoata victimei va executa 20 de ani de închisoare, iar bărbatul care a participat la uciderea femeii va ispăși 10 ani de închisoare pentru omor.

În aceeași decizie, judecătorii l-au achitat pe bărbatul acuzat de mărturie mincinoasă.

Pe lângă pedepsele cu închisoarea, condamnații nu au voie să fie aleși în autorități publice sau în alte funcții publice, nu dreptul de a ocupa funcții care implică exercițiul autorității de stat și dreptul de a alege, pentru o perioadă de cinci ani după executarea pedepselor.

Hotărârea Curții de Apel București este definitivă. Condamnații mai pot încerca schimbarea acesteia doar prin căile extraordinare de atac.

Culisele asasinatului. Cronologia crimei este dezvăluită de magistrați

Potrivit procurorilor, planul a intrat în faza finală în seara de 24 ianuarie 2011. Cu câteva zile înainte, primul bărbat contactat pentru a comite crima ar fi încasat aproximativ 20.000 de lei, însă ar fi dispărut. Anchetatorii susțin că, în acel moment, fiica victimei nu a renunțat la plan, ci ar fi insistat ca uciderea mamei sale să fie dusă la capăt. La solicitarea acesteia, concubinul nepoatei victimei l-ar fi convins pe Damian Ionel, un zugrav cunoscut sub porecla „Danezu”, să participe la asasinat. Potrivit actelor din dosar, acesta ar fi acceptat în schimbul promisiunii unei sume de bani și a unui motoscuter.

În aceeași seară, concubinul nepoatei a luat-o de acasă pe partenera sa. Procurorii susțin că prezența acesteia era esențială, deoarece bunica nu ar fi deschis ușa unor persoane necunoscute, însă și-ar fi primit nepoata fără nicio suspiciune. Cei trei au plecat cu un motoscuter spre locuința victimei din Balotești. Au intrat prin spatele magazinului aflat în aceeași curte, au escaladat gardul printr-o zonă unde o ulucă era desprinsă, au traversat grădina, au deschis poarta interioară și au ajuns în fața casei. Cei trei au fost primiți de bătrână. Din acel moment, atacul s-a desfășurat în doar câteva minute. Potrivit procurorilor, victima a fost lovită în zona capului și apoi imobilizată. Damian Ionel ar fi strâns-o de gât cu cordonul halatului, iar pentru a o împiedica să strige după ajutor, în gura femeii ar fi fost introdus un ciorap luat din casă. Întreaga agresiune ar fi durat aproximativ cinci minute.

În timpul atacului, procurorii susțin că nepoata victimei a răvășit încăperile pentru a crea impresia unui jaf. Din locuință nu ar fi fost sustrase bunuri importante. După comiterea crimei, cei trei au ieșit din casă pe geamul bucătăriei și au părăsit proprietatea. S-au întors la locuința concubinului nepoatei, unde și-au schimbat hainele purtate în timpul atacului și le-au ars în centrala imobilului, în încercarea de a elimina urmele.

În dimineața următoare, concubinul nepoatei l-ar fi transportat pe Damian Ionel cu motoscuterul până la marginea unei păduri și i-ar fi înmânat 10 000 lei. Ulterior, a dus-o pe partenera sa la magazinul unde aceasta lucra, aflat chiar în curtea casei victimei. Culmea, poliția a fost anunțată chiar de nepoata bătrânei, care a povestit că și-a găsit bunica fără suflare.

Denunțul care a schimbat ancheta

Timp de mai mulți ani, autorii crimei au rămas în libertate. Potrivit anchetatorilor, momentul care a schimbat radical cursul dosarului a fost denunțul formulat de concubinul nepoatei victimei. Acesta a fost cel care și-a asumat crima, iar în anul 2012 a fost condamnat la 22 de ani de închisoare. În timp ce se afla în Penitenciarul Rahova, bărbatul s-ar fi informat cu privire la posibilitatea reducerii pedepsei prin formularea unui denunț. Potrivit procurorilor, după ce a decis să colaboreze cu anchetatorii, el a descris în detaliu modul în care fusese pus la cale asasinatul și rolul fiecărei persoane implicate.

Hotărârea instanței consemnează că, înainte ca denunțul să fie formulat, acesta ar fi fost vizitat în penitenciar de fiica victimei și de nepoata acesteia. Bărbatul le-ar fi spus că are de gând să recunoască totul. Acela ar fi fost momentul în care Elena Ferescu ar fi pus la punct un nou plan pentru a-l elimina pe cel care executa pedeapsa în locul lor.

Potrivit hotărârii, femeia ar fi încercat să identifice o persoană dispusă să îl ucidă pe denunțător chiar în Penitenciarul Rahova. Pentru comiterea acestei fapte ar fi promis suma de 24.000 de euro.

Alt caz de asasinare la comandă are în centru un membru al familiei

Un alt caz care a îngrozit România este cel în care și-a pierdut viața omul de afaceri Ioan Crișan. Acesta a murit în mai 2021, după ce autoturismul în care se afla a explodat în parcarea unui supermarket din Arad. Și în acest dosar, procurorii susțin că în spatele atacului s-ar fi aflat chiar un membru al familiei. Fiica afaceristului a fost trimisă în judecată sub acuzația că ar fi comandat atentatul, alături de alți doi inculpați, acuzațiile fiind negate de aceasta.

Spre deosebire de cazul din Ilfov, unde Curtea de Apel București a pronunțat o hotărâre definitivă, dosarul atentatului de la Arad se află încă pe rolul instanței. Până la o decizie definitivă, toate persoanele trimise în judecată beneficiază de prezumția de nevinovăție.