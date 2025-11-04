Decizia Distrigaz Sud Reţele după explozia din Rahova

Pentru clienţii din blocul nr. 32, scara 1 şi 2, din strada Vicina, blocul nr. 30A, din Calea Rahovei nr. 317 şi blocul nr. 30, scara 1 şi 2, din Calea Rahovei nr. 319 alimentarea cu gaze naturale va rămâne sistată.

Decizia Distrigaz Sud Reţele după explozia din Rahova

Echipele Distrigaz Sud Reţele demarează începând de marţi lucrări de săpătură pentru reîntregirea  tronsonului de conductă de distribuţie a gazelor naturale şi  reluării alimentării cu gaze pentru blocul nr. 33 – scările 1, 2 şi 3, din strada Vicina nr. 3, sector 5.

„Referitor la restabilirea etapizată şi în condiţii de siguranţă a alimentării cu gaze naturale a clienţilor afectaţi de închiderea neprogramată din zona Calea Rahovei, sector 5, municipiul Bucureşti, aducem următoarele precizări: Conform aprobării nr. 20/29.10.2025, emisă prin Hotărârea Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, autorităţile au permis desfăşurarea lucrărilor aferente Etapei a 3-a din planul tehnic de măsuri înaintat de către Distrigaz Sud Reţele. Astfel, începând cu data de 4 noiembrie 2025, echipele Distrigaz Sud Reţele vor demara lucrările de săpătură în scopul reîntregirii tronsonului de conductă de distribuţie a gazelor naturale şi al reluării alimentării cu gaze naturale pentru blocul nr. 33, scările 1, 2 şi 3, din strada Vicina nr. 3, sector 5”,  arată compania într-un comunicat.

  1. Nu a fost o explozie a gazului ci a unui explosibil militar care nu lasa fum. Locul in care acesta a fost amplasat pe podea este indicat chiar de sparturile din cele 2 placi de tavan ale apartamentelor 5 si 6.

