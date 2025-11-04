Potrivit companiei, pentru clienţii din blocul nr. 32, scara 1 şi 2, din strada Vicina, blocul nr. 30A, din Calea Rahovei nr. 317 şi blocul nr. 30, scara 1 şi 2, din Calea Rahovei nr. 319 alimentarea cu gaze naturale va rămâne sistată.

„Referitor la restabilirea etapizată şi în condiţii de siguranţă a alimentării cu gaze naturale a clienţilor afectaţi de închiderea neprogramată din zona Calea Rahovei, sector 5, municipiul Bucureşti, aducem următoarele precizări: Conform aprobării nr. 20/29.10.2025, emisă prin Hotărârea Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, autorităţile au permis desfăşurarea lucrărilor aferente Etapei a 3-a din planul tehnic de măsuri înaintat de către Distrigaz Sud Reţele. Astfel, începând cu data de 4 noiembrie 2025, echipele Distrigaz Sud Reţele vor demara lucrările de săpătură în scopul reîntregirii tronsonului de conductă de distribuţie a gazelor naturale şi al reluării alimentării cu gaze naturale pentru blocul nr. 33, scările 1, 2 şi 3, din strada Vicina nr. 3, sector 5”, arată compania într-un comunicat.