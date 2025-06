Explozibili plasați la Podul Kerci (video)

Podul Kerci, lovit iar. Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a transmis marți că a deteriorat într-o operațiune specială fundațiile podului Kerci, care leagă peninsula Crimeea de Rusia continentală, detonând 1.100 de kilograme de explozibili plasați sub apă.

”Operațiunea a durat câteva luni. Agenți ai SBU au plasat mine în fundațiile acestei structuri ilegale. Iar astăzi, fără nicio victimă în rândul populației civile, la ora locală 04:44, a fost activat primul explozibil”, a declarat SBU într-un comunicat însoțit de o înregistrare video și o fotografie a podului avariat.

Conform SBU, este al treilea atac ucrainean asupra acestui pod construit de președintele rus Vladimir Putin după anexarea de către Rusia a peninsulei ucrainene Crimeea în 2014.

Șeful SBU, Vasil Maliuk, a supravegheat personal operațiunea.

Într-un comunicat, Maliuk a declarat că ”podul Crimeei este o țintă absolut legitimă”, fiind construit pentru a uni Rusia cu un teritoriu ucrainean ocupat și având, de asemenea, rolul de ‘arteră logistică pentru aprovizionarea’ armatei ruse.

”Crimeea este Ucraina și orice manifestare a ocupației va primi un răspuns ferm”, a subliniat Maliuk.

