VIDEO Blocul afectat de explozia din Rahova, inspectat cu drona. Constructorul pregătește lucrările de punere în siguranță

Constructorul care va pune în siguranță blocul afectat de explozia din Rahova se pregătește să înceapă lucrările. Primăria Capitalei a predat amplasamentul săptămâna trecută, iar proiectantul a inspectat cu drona clădirea și interiorul apartamentelor.

Imaginile publicate de municipalitate arată blocul de aproape. Fațada este distrusă în zona lovită de explozie, iar mai multe apartamente au rămas deschise spre exterior.

„Imaginea face cât 1.000 de cuvinte!”, a transmis Primăria Municipiului București.

Potrivit PMB, inspecția este necesară pentru pregătirea proiectului de punere în siguranță a clădirii.

„Săptămâna trecută am predat amplasamentul, iar constructorul se pregătește pentru a începe să pună în siguranță blocul din Rahova unde a avut loc explozia la gaze”, se arată în postarea municipalității.

Proiectantul a folosit drona pentru a vedea de aproape zonele distruse. Aparatul a surprins și imagini din interiorul apartamentelor afectate.

„Ieri, proiectantul a ridicat drona pentru a inspecta blocul de aproape, dar și interiorul apartamentelor. Este un pas necesar pentru proiectare”, a mai transmis PMB.

Locatarii nu au putut să-și recupereze bunurile

Predarea amplasamentului vine după mai multe întârzieri. Săptămâna trecută, PMB transmitea că expertul judiciar a cerut săpături suplimentare în jurul blocului. Acestea erau necesare anchetei și au întârziat proiectarea cu aproape o lună. Contractul a fost atribuit firmei Apolodor Demolări, după ce la primele două licitații nu s-a prezentat nicio companie.

Locatarii nu au mai putut intra în clădire după explozie. Accesul a fost interzis din cauza riscului de prăbușire, inclusiv într-un perimetru de 30 de metri în jurul blocului.

În prezent, 43 de familii primesc ajutor pentru plata chiriei. Până la jumătatea lunii iulie, Primăria Capitalei achitase în acest scop peste 622.000 de lei.

Trei oameni au murit în urma exploziei

Explozia s-a produs în dimineața zilei de 17 octombrie 2025, într-un bloc cu opt etaje din Rahova, Sectorul 5. Deflagrația a afectat mai multe apartamente situate între etajele 1 și 5. Trei persoane au murit, iar alte 13 au fost transportate la spital.

Autoritățile au activat atunci Planul Roșu de Intervenție. La fața locului au fost trimise autospeciale de stingere, echipaje de descarcerare, ambulanțe SMURD și o unitate de terapie intensivă mobilă.

Explozia a provocat pagube și la liceul aflat în apropierea blocului. Ferestrele clădirii au fost avariate, însă elevii și angajații s-au evacuat în siguranță.

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