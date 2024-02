Familia extinsă a unui columbofil – porumbeii

Cu toții, când am fost copii, am avut câte o pasiune, bătutul mingii pe stradă sau în spatele blocului nu se pune. Filatelia, aeromodelismul, porumbeii, fotografia și câte și mai câte.

Însă pentru puțini dintre noi acesta a durat și la maturitate și pentru și mai puțini această plăcere s-a transformat în performanță, ori la obținerea unor recunoașteri naționale și internaționale.

Înaripații sunt antrenați precum sportivii de performanță și pregătiți astfel pentru concursurile la care își vor demonstra talentul. Întrecerile sunt de mai multe tipuri și se desfășoară pe categorii de vârstă (maturi sau juniori), finalul sezonului venind cu trofee care răsplătesc viteza sau/și rezistența porumbeilor, precum și măiestria crescătorului.

Lui Ghe. O., din Geoagiu îi plac porumbei de când era copil printr-o muncă de zi de zi și an de an a obținut campioni valoroși atât ca performanță cât și financiar dar care pentru ei sunt de neprețuit și practic sunt considerați că sunt membri de familie.

Un microb de care nu mai pot și nici nu mai vreau să scap

Creșterea porumbeilor de rasă și trimiterea lor la concursuri, pe distanțe de sute sau chiar peste o mie de kilometri, pentru a-i aștepta ulterior să se întoarcă acasă, în zbor. La fel ca orice pasiune, implică mult timp, energie, bani, dar, pe de altă parte, este o pasiune, iar pasiunile nu se discută.

„Am început să cresc porumbei din copilărie , e o pasiune care a crescut treptat și a devenit ca un microb de care nu mai pot și nici nu mai vreau să scap. E un mod de recreere. Când intru în cușcă și mă uit la porumbei sau lucrez cu ei simt că mă deconectez de la agitația de zi cu zi”, mărturisește domnia sa. El este unul dintre columbofilii hunedoreni cu rezultate notabile la concursurile din ultimii ani. A participat la multe concursuri, „ Am un porumbel care a venit din Viena într-o zi. Timpul e în funcție de vreme, contează cine ajunge primul”, mai spune.

Finalul fiecărui an este și sfârșitul sezon competițional, este momentul în care „se lasă cu premii” pentru columbofili, în funcție de rezultatele obținute. La nivelul fiecărei asociații columbofile, prin filialele județene, este organizat un eveniment festiv în cadrul căruia se acordă diplome, medalii și cupe pentru cele mai bune rezultate din anul competițional care tocmai s-a încheiat.

„Anul competițional 2023 a fost unul cu etape destul de grele la concursurile pe care trimit porumbeii. Aceștia pot prinde vânt din față sau zile cu caniculă, dar am avut porumbei bine pregătiți și per total am fost mulțumit de rezultate. La finalul sezonului, am obținut locuri unu și doi cu un singur porumbel ”.

Pentru a ieși din tiparele societății este nevoie, uneori, să redevenim copii de oarecând redescoperind pasiunile de atunci. Deci faceţi în viaţă ceea ce vă place cu adevărat! Indiferent de vârstă, fiecare poate să îşi descopere pasiunea, iar ceea ce îl atrage să o facă din toată inima pentru că până la urmă aceea e menirea lui. Niciodată nu e prea târziu să ne trăim pasiunile!