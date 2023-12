Fanii Rapidului au cântat Viața mea o împart cu Voluntari

Rapid pare că se află într-un tunel al dezastrului, după ce a mai adăigat o piatră de moară de gâtul Centenarului care se dorea a fi sărbătoare încununată, dacă nu de un trofeu, măcar de o calificare europeană. Echipa lui Cristiano Bergodi a pierdut pe teren propriu în etapa a 19-a din SuperLiga în fața celor de la FC Voluntari cu scorul de 2-1, iar la finalul partidei suporterii din Giulești, la cea mai mică prezență din acest sezon, nu au înjurat jucătorii, nu le-au cerut să li se dea tricourile pentru că ar fi nedemni că le poartă, ci au ales o variantă neașteptată, care i-a șocat și pe învingători, la care cuvântul suporter este rara avis. Pur și simplu la inițiativa liderului galeriei, Liviu Ungureanu, toată suflarea alb-vișinie din tribune a început să cânte imnul echipei învingătoare: Viața mea o împart cu Voluntari! A fost un moment șocant, jucătorii oaspeți s-au oprit din drumul spre vestiare, iar veteranul ceh Adam Nemec a recunoscut că nicăieri unde a evoluat în cariera sa nu a mai avut parte de o asemenea surpriză. Desigur, a fost o formă de ironie fină din partea fanilor din Giulești nu doar pentru acest meci, ținta fiind salba de rezultate negative de la gâtul fiecărui jucător rapidist din ultimele săptămâni, dar cu toate acestea Liviu Ungureanu a vrut să evite o relație și mai proastă cu jucătorii și a venit cu o versiune care se vede de la o poștă că este doar de formă.

Nea’ Gică, liderul lor de galerie, este un mare rapidist. Noi, aseară, îi cântam lui: «Viața ta ți-o împarți alături de Voluntari». A fost o caterincă de-a noastră, cum facem noi, galeria. Noi improvizăm mereu. Când e ceva greu, o trecem într-o altă direcție, să râdem, să ne simțim bine pe stadioane, nu să înjurăm jucătorii. Am preferat să ne distrăm, să ne rupem de realitate, să mergem într-o altă parte, pentru că eram foarte supărați. Așa că i-am cântat lui nea’ Gică. Nu am cântat cum cântă ei: «Viața mea mi-o împart alături de Voluntari». Noi i-am cântat lui nea’ Gică: «Viața ta ți-o împarți alături de Voluntari». Nea’ Gică e fan Rapid declarat. A fost o figură de stil, marca Giulești. Am văzut că am fost criticați… Păi, e ușor să stai în fotoliu și să critici. Mai greu e să vii să stai în frig și să vezi meciul. Așa, din fotolii, toți vorbesc. Nu vreau să vorbesc deloc despre echipă. Să vorbească oamenii care sunt autorizați să vorbească. Nu am crezut niciodată în titlu, eu cred în Rapid. Noi, suporterii, credem în Rapid. Nu ne interesează titlul, cupe și așa mai departe. Noi nu suntem suporteri pentru cupe și flori.