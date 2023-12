Emilia Șercan: De nouă 9 zile protestez în fața Parchetului General

Am decis să protestez solitar, ținând în mâini una dintre fotografiile mele personale, publicate în mod repetat printr-o acțiune organizată și bazată pe informații scurse din poliție, divulgare care ulterior a fost mușamalizată, cel mai probabil printr-o operațiune de intelligence.

Începând de vineri, 24 noiembrie, am stat în fiecare zi de lucru în fața Parchetului General și a Parchetului Curții de Apel București câte două sau trei ore, cu excepția zilelor libere de pe 30 noiembrie și 1 decembrie.

Când a fost vremea mai căldă, am stat și trei ore, iar în zilele în care a fost foarte frig sau a plouat, am stat în jur de două ore. Joia și vinerea trecută am mers răcită fiind.