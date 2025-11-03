Fără job în prag de iarnă. Cine sunt românii amenințați de concediere chiar din gura patronatelor

Stabilitatea sectorului de Construcții din România depinde de continuitatea unor proiecte cu finanțare din PNRR, dar și de programul Anghel Saligny. Conform declarațiilor vicepreședintelui Federației Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC), Irinel Gheorghe, realizate în cadrul unei conferințe de specialitate, asupra acestui sector se pot abate grave probleme, dacă programele vor fi oprite sau amânate.

Risc de șomaj pentru aproximativ 50.000 de angajați din sectorul Construcțiilor, dar și din industriile conexte

Cine va deconta nota de plată? Angajații. Specialistul vorbește despre pericolul de a ajunge șomeri cu acte în regulă nu mai puțin de 50.000 de angajați, care acum activează în Construcții sau în industriile conexe.

‘Sectorul de construcții joacă un rol integrator în economia României. Sectorul de construcții generează locuri de muncă sau activitate în alte 5-6 industrii din România și de asta este extrem de important.

Despre retenția de personal, de forță de muncă și cât de greu a fost să-i aducem în România și să îi pregătim am mai vorbit. Doar că acum, în ultima vreme, bănuiesc că știți cu toți, pe Ordonanța 41, anumite proiecte finanțate din Anghel Saligny și PNRR vor fi oprite sau amânate ori încetinite și atunci e foarte greu pentru firmele de construcții și nu numai – pe tot lanțul, pentru că federația reprezintă de la producători de materiale de construcții, distribuitori și constructori – va fi foarte greu să-și recalibreze, să-și redimensioneze forța de muncă. (…) Simularea noastră este foarte simplă: dacă rămân toate lucrurile astea în picioare, probabil că vor fi firme de construcții și toți jucătorii care se leagă de sectorul nostru nevoite să disponibilizeze foarte mulți oameni.

Simulările arată undeva la 50.000 de oameni, iar problema este nu neapărat că acești oameni vor fi asistați social. Problema și drama noastră este că aceștia vor pleca din nou afară și România va redeveni acest exportator de forță de muncă. Cam ăsta este contextul în care ne aflăm’, a afirmat Irinel Gheorghe.

Astfel, România riscă să devină o piață de export pentru muncitori, în timp ce firmele noastre se vor confrunta cu provocări tot mai mari.