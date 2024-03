Farul și FCSB pun la cale afacerea Louis Munteanu

Internaționalul român Louis Munteanu este încă jucătorul echipei italiene Fiorentina și joacă al doilea an la rând în SuperLiga sub formă de împrumut, Gică Hagi obținând acordul toscanilor în acest sens. La sfârșitul acestei ediții, Louis Munteanu va trebui să revină la Fiorentina, întrucât se află în continuare sub contract cu squadra viola. Munteanu este tânăr, are talent indiscutabil, e un atacant de valoare, dar Gică Hagi spune că e greu de crezut că Farul și-ar putea permite să îl cumpere, pentru că nu are o situație financiară tocmai roză. Unul dintre acționarii clubului, la care tot Gică Hagi a rămas nu doar antrenor dar și principalul finanțator, este Ciprian Marica. Acesta a vorbit fără ocolișuri despre șansele ca Farul să își poată răscumpăra definitiv fostul jucător de la Academie, vândut la Florența.

„I se termină contractul cu noi în vară. Chiar vorbeam cu Gică pe tema asta dacă putem face un efort și să-l cumpăram noi pe Louis Munteanu. Nu am vorbit de viitorul lui la altă echipă, noi ne făceam calculul nostru.

Nu știu dacă îl putem scoate la 1 milion de euro. Habar nu am”, a declarat Ciprian Marica, la ProSport Live.

Gică Hagi este mai sceptic decât Ciprian Marica, dar admite că ar putea ajuta într-un fel ca Munteanu să continue în SuperLiga, dar la alt club, categoric, mult mai puternic financiar decât dobrogenii. În mai multe rânduri, patronul FCSB, Gigi Becali, și-a exprimat admirația față de Louis Munteanu și dorința de a-l aduce la echipă. Totuși, el ar prefera mai degrabă să o facă prin intermediul nașului Gică Hagi, pentru că sigur ar costa mai puțin. În urmă cu o lună, Becali a vorbit pe larg pe tema acestui posibil transfer.

„L-am sunat acum două săptămâni pe Gică, după meciul Farului cu Craiova, când a avut el multe ocazii. Dar nu mi-a răspuns. O să vorbesc cu Gică. Eu nu pot să fac ceva cu Louis Munteanu fără aprobarea lui Gică. Că ăla e al lui, chiar dacă ține de Fiorentina. E al lui Gică, el l-a făcut. Nu pot să negociez fără aprobarea lui Gică. Așa e moral, așa e etica prieteniei. Sunt legi nescrise.

Mie îmi place de Louis, dar trebuie să vorbesc cu Gică. Trebuie ca el să-mi dea voie să vorbesc cu Fiorentina. Eu voiam să fac așa, să-i spun lui Hagi: «Să-l iei tu și să dau eu banii. Tu să-l iei și să mi-l dai mie împrumut. Dacă negociez eu, Fiorentina cere mulți bani. Dacă îl vrei tu, Fiorentina nu cere mult». Farului i-ar cere un milion, iar mie vreo două milioane. Nu mi-a răspuns Hagi, dar mai vedem. O să-l iau pe Munteanu, dacă vrea Gică. Așa e. Știi ce îmi convine cel mai mult la Munteanu? Că e tânăr. E singurul atacant din România”.