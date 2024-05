Hagi: Putem repeta ce a făcut echipa U21 în Italia în 2019

Hagi e optimist pentru EURO.

Prezent la meciul de retragere al Generației de Aur sâmbătă seară, pe Arena Națională, Gică Hagi nu avea cum să nu abordeze și cel mai fierbinte subiect din sportul românesc la această oră, apropiata participare a echipei naționale la turneul final al EURO 2024, în Germania. Deși cel puțin două dintre adversarele din grupă dau fiori serioși tricolorilor, este vorba despre Belgia și Ucraina iar a treia, Slovacia, este cam la nivelul nostru, Gică Hagi nu se teme și acordă mult credit într-o performanță bună echipei pregătite de Edi Iordănescu, fiul antrenorului pe care l-a avut pe bancă Generația de Aur.

După meciul care a strâns 55.000 de oameni în tribune Regele a vorbit despre ce șanse are România la turneul final. Un Hagi deosebit de optimist face bine prin încrederea lui jucătorilor noștri, care trebuie să preia modul de gândire al celui mai bun fotbalist român din toate timpurile.

„Întăresc încă o dată ideea pe care o am. Avem o echipă foarte talentată, nu degeaba am ajuns și la Campionatul European, avem încredere mare, cred că trebuie să alerge de două ori mai mult fără minge, fotbal cu mingea știu.

Dacă vor sta bine în teren pot face rezultate surprinzătoare, am încredere că vor trece de grupe și vor face ce au făcut la U21 (n.r. – naționala României U21 a ajuns în semifinalele Euro 2019), cam acolo cred că se va întâmpla, cred că primele două meciuri o să câștige”.

Gică Hagi susține că România va câștiga primele două meciuri din Grupa E de la EURO 2024. „Tricolorii” vor da piept la debut contra naționalei Ucrainei, pe 17 iunie, pe Allianz Arena din Munchen. Ulterior, naționala lui Edi Iordănescu va înfrunta naționala Belgiei, pe 22 iunie, la Koln. În ultima etapă, România va înfrunta Slovacia, la Frankfurt, pe 26 iunie.