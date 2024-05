FCSB a primit trofeul de campioană

Jucătorii FCSB au primit medaliile şi trofeul de campioană a Superligii, după partida cu CFR Cluj, pierdută cu scorul de 0-1.

Finanţatorul echipei de fotbal FCSB, Gigi Becali, a afirmat că interesul său este legat de parcursul formaţiei în cupele europene.

„Să mă laud eu, nu vreau, pentru că nu e meritul meu. Eu nu am mai fost la echipa asta de doi-trei ani. Nu mă mândresc, pentru că nu am avut eu o contribuţie. Familia m-a determinat să vin la meci şi am luat şi călugării cu mine, pentru că m-au ajutat. Atmosfera a fost extraordinară, scorul nu este nicio problemă, dar o echipă care nu mai are motivaţie… Nu e niciun fel de problemă, singura chestie pentru care voiam să câştig era ca să îl ajutăm pe Hagi (Farul, n. red.). Problema e ce faci mai departe? Eu nu vreau sa iau campionatul să fiu campion, eu vreau să jucăm în Liga Campionilor. Şi o să întăresc echipa, o să iau şase-şapte jucători. Vor veni doi-trei atacanţi, nu ştiu cine acum. Coman va fi în preliminarii”, a declarat Becali la DigiSport.

Oficialul FCSB a recunoscut încă o dată implicarea sa în alcătuirea echipei, precizând că şi la ultimul titlu câştigat, în urmă cu 9 ani, alcătuia formula de start cu antrenorul de atunci, Constantin Gâlcă.

„E adevărat că eu nu accept să dau banii şi să vină un antrenor care ia banii şi când mănâncă bătaie şi când câştigă. Atunci lasă că eu comand şi nu răspunzi tu. Şi dacă sunt pe locul cinci răspund eu, pe banii mei. Gâlcă a plecat nu pentru că a vrut el, ci pentru că am făcut echipa împreună, eu făceam schimbările din puşcărie, şi apoi nu l-am văzut pe Rusescu pe teren. Ăsta a fost sfârşitul lui. Adevărul trebuie să fie adevăr”, a mai spus Becali.

Atacantul Florinel Coman a afirmat, la finalul partidei cu CFR Cluj, pierdută de FCSB cu scorul de 0-1, sâmbătă seara, pe Arena Naţională, că a fost o seară încărcată, lăsând să se înţeleagă că sărbătoarea câştigării titlului de campioni a contat mai mult decât meciul în sine.

„Sunt de o săptămână campion şi nu mai contează nimic. Azi a fost o zi mai încărcată, am cântat până la stadion, ne-am simţit bine. E ceva de vis. Am venit să jucăm de plăcere cu 54.000 de oameni în tribună, care au venit să vadă festivitatea de premiere”, a spus Coman la Digi Sport.