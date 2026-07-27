Portul Constanța își întărește securitatea. Două sisteme autonome pentru detectarea dronelor maritime devin operaționale

Portul Constanța va beneficia, începând de marți, de două sisteme autonome specializate în detectarea și monitorizarea dronelor maritime, o măsură adoptată în contextul intensificării preocupărilor privind securitatea la Marea Neagră. Echipamentele vor fi amplasate în zona digurilor de nord și de sud și nu vor afecta traficul sau siguranța navigației, au anunțat reprezentanții Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, scrie News.ro.

Cele două platforme maritime autonome, denumite Triton, sunt concepute pentru supravegherea permanentă a acvatoriului portuar și pentru identificarea rapidă a eventualelor drone maritime sau a altor amenințări. Sistemele vor funcționa fără echipaj uman la bord și sunt alimentate exclusiv cu energie solară și eoliană, ceea ce le permite să rămână în operare autonomă timp de peste 30 de zile. De asemenea, acestea pot atinge viteze de peste 9 km/h, fiind capabile să se deplaseze în funcție de necesitățile operaționale.

Potrivit Administrației Porturilor Maritime, amplasarea echipamentelor a fost stabilită astfel încât să asigure monitorizarea eficientă a zonelor sensibile ale portului, fără a afecta activitatea navelor comerciale sau manevrele de navigație. Sistemele vor fi folosite pentru evaluarea unor soluții moderne de protejare a infrastructurii critice și a acvatoriului Portului Constanța.

Introducerea acestor capabilități vine la mai bine de o lună și jumătate după incidentul în care o dronă maritimă ucraineană a explodat în Portul Constanța. Evenimentul a determinat autoritățile române să analizeze măsuri suplimentare pentru consolidarea securității în zona Mării Negre și pentru îmbunătățirea capacității de identificare a unor astfel de amenințări.

După acel incident, Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că va dezvolta noi capabilități tehnice pentru detectarea și monitorizarea dronelor marine, iar testarea sistemelor Triton reprezintă unul dintre primii pași concreți în această direcție. Autoritățile urmăresc identificarea celor mai eficiente soluții pentru protejarea apelor teritoriale și a infrastructurii strategice de la Marea Neagră.