Un nou mesaj RO-Alert în Tulcea, după ce radarul MApN a detectat o țintă aeriană lângă Sulina

Locuitorii din nord-estul județului Tulcea au primit luni dimineață un nou mesaj RO-Alert, după ce sistemul radar al MApN a detectat o țintă aeriană la est de Sulina. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației, iar ținta a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian al României, înainte de a se îndrepta spre Ucraina.

ISU Tulcea a anunțat că mesajul RO-Alert a fost emis în jurul orei 08.47, pentru zona de nord-est a județului. Oamenii au fost avertizați că există riscul ca obiecte să cadă din spațiul aerian.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, se arată în mesajul RO-Alert.

Potrivit MApN, ținta aeriană a fost detectată luni, 27 iulie, la est de Sulina. Două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Fetești au decolat la ora 08.53, pentru a monitoriza situația. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, astfel încât populația din județul Tulcea să fie alertată.

Ținta a trecut frontiera spre Ucraina

MApN a transmis că ținta a evoluat pentru scurt timp în spațiul aerian național. Ulterior, aceasta a trecut frontiera și s-a îndreptat către Ucraina. La scurt timp după aceea, au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean.

Incidentul vine la o zi după ce o dronă a fost doborâtă de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române deasupra Mării Negre, în apele teritoriale românești.

A treia dronă doborâtă în trei zile consecutive

Duminică, 26 iulie, Federația Rusă a atacat obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România. În acest context, sistemul radar al MApN a detectat, la ora 09.29, o țintă aeriană la aproximativ 25 de kilometri sud-est de Sulina. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, au decolat la ora 09.32 din Baza 86 Aeriană Borcea.

Drona a intrat în spațiul aerian național la ora 10.08. Cinci minute mai târziu, la ora 10.13, una dintre aeronavele F-16 aflate în aer a angajat ținta cu o rachetă și a doborât-o deasupra Mării Negre, în apele teritoriale românești, la 12 kilometri nord-est de Sulina. Echipe ale Gărzii de Coastă caută fragmente de dronă și de rachetă interceptoare în zona în care acestea au căzut.

Potrivit MApN, a fost a treia dronă doborâtă de aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române în trei zile consecutive.

Duminică au continuat și căutările pentru resturile de dronă și de rachetă interceptoare din misiunea de sâmbătă, 25 iulie. Atunci, o dronă a fost doborâtă de un F-16 la aproximativ 10 kilometri vest-nord-vest de localitatea Sfântu Gheorghe.

Până duminică, echipele de la sol și cele care au făcut cercetări din aer nu identificaseră elemente. Căutările urmau să fie reluate luni, 27 iulie.

În cazul dronei doborâte vineri, 24 iulie, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești a concluzionat că era de tip Shahed. Celelalte două cazuri, din 25 și 26 iulie, sunt cercetate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

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