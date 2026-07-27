Profiturile firmelor din România scad, iar afacerile stagnează. Marjele nete au ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu

Declinul profiturilor și adâncirea pierderilor

Analiza datelor financiare arată că, în primele șase luni, profitul net total a înregistrat o contracție de 3,3 miliarde de lei comparativ cu perioada similară a anului anterior, coborând la 49,9 miliarde de lei. Ajustat cu inflația medie, declinul real al profitului ajunge la 11%, accentuând scăderea de 6% consemnată anterior, scrie profit.ro.

În timp ce companiile profitabile s-au menținut la un nivel stabil, în jurul a 71,4 miliarde de lei, societățile aflate pe pierdere și-au adâncit considerabil deficitul financiar, ajungând la 21,5 miliarde de lei, față de 18 miliarde și respectiv 14,9 miliarde în anii precedenți.

Această dinamică negativă se reflectă direct și în randamentul capitalurilor – o măsură esențială a profitabilității raportate la investiție –, care a coborât la 17,1%, față de 18,8% anterior și mult sub vârful istoric de 23,6% înregistrat în 2022. Datele BNR se bazează pe un eșantion reprezentativ de aproape 43.000 de companii mari cu venituri de peste 1 milion de euro, care acoperă majoritatea covârșitoare a cifrei de afaceri și a activelor din economia națională.

Comprimarea marjelor pe sectoare de activitate

La nivel general, marja netă de profit – raportul dintre profituri și cifra de afaceri – a coborât sub pragul de 4,6%, comparativ cu 5,1% în perioada precedentă și aproape 6,5% în anul de referință 2022. Aproape toate sectoarele economice au fost afectate de această contracție a marjelor.

Cele mai severe reduceri s-au înregistrat în sectorul imobiliar, unde marjele au căzut cu peste 7,4 puncte procentuale, până la 9%. De asemenea, industria extractivă a consemnat o scădere de 4,7 puncte procentuale (la 19,4%), sectorul utilităților a pierdut 3,4 puncte procentuale (coborând la 7,7%), iar agricultura și construcțiile au înregistrat deprecieri de 1,5, respectiv 1,3 puncte procentuale.

În schimb, sectoarele cu cea mai mare pondere în vânzările totale au dat dovadă de o mai mare stabilitate. Serviciile, care dețin circa 17% din cifra de afaceri a economiei, au marcat o scădere minoră de 0,3 puncte procentuale a marjei (la 5,3%). Industria manufacturieră (un sfert din vânzări) și comerțul (care generează 40% din totalul vânzărilor) și-au menținut marjele nete aproape neschimbate, la 3,85%, respectiv aproximativ 3,2%.

Stagnarea vânzărilor și efectele în lanț asupra economiei

Deși valoarea nominală a vânzărilor firmelor a crescut cu 5,5%, ajungând la 1.125 miliarde de lei, această evoluție reprezintă o stagnare în termeni reali, fiind neutralizată complet de efectul inflației ridicate. Inflația face ca volumul efectiv al cifrei de afaceri să rămână cu circa 11% sub nivelul atins în punctul record din 2022. Indicatorii de înaltă frecvență, cum ar fi volumul vânzărilor cu amănuntul, confirmă continuarea contracției activității comerciale.

Această vulnerabilitate financiară a companiilor se traduce printr-o creștere cu 8% a necesarului de recapitalizare, care a urcat la 36,4 miliarde de lei pentru eșantionul analizat, în timp ce la nivelul întregii economii deficitul de capital era de peste 160 de miliarde de lei. Efectele negative s-au propagat deja și către sectorul bancar, unde rata creditelor neperformante a intrat pe un trend ascendent, în special în rândul firmelor din agricultură, utilități și comerț.

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