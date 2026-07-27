Suspectul atacului de la Berlin a încercat să adere la ISIS

Bărbatul suspectat de comiterea atacului fatal din apropierea unei sărbători a Gay Pride din Berlin a încercat să se alăture Statului Islamic și a fost eliberat din detenție în luna mai, după ce a fost condamnat la închisoare pentru pregătirea unui act grav de violență care ar putea pune în pericol statul, au declarat oficiali locali, potrivit The New York Times.

Dezvăluirile de duminică de la Berlin au stârnit o dezbatere aprinsă în Germania cu privire la motivul pentru care suspectul, un bărbat în vârstă de 21 de ani care a fost ucis într-un schimb de focuri între poliție , a fost eliberat sub supraveghere.

„Cum poate fi suspendată, în condiții de probă, o pedeapsă pentru cineva identificat ca o amenințare?”, a declarat Alexander Dobrindt, ministrul de interne, într-un interviu acordat postului public de radio ARD.

Suspectul atacului de la Berlin a încercat să se alăture ISIS, în mai 2025

Poliția l-a împușcat mortal pe suspect duminică noaptea, după ce acesta a atacat ofițerii cu o armă, au declarat autoritățile. Acest lucru s-a întâmplat la o zi după ce acesta era suspectat că a ucis o femeie și a rănit alte 29 de persoane la eveniment. Oficialii germani au declarat că atacul a fost un act de terorism islamist.

Autoritățile l-au identificat pe suspect doar ca fiind Abdul B., în conformitate cu legile germane privind confidențialitatea. Acesta a încercat să se alăture ISIS în mai 2025, au declarat procurorii. Bărbatul călătorise în Liban, unde avea legături de familie, pentru a încerca să ajungă în Siria și să se alăture grupării islamiste armate. În iulie 2025, a fost arestat în Liban și condamnat la trei luni de închisoare pentru infracțiuni care includeau incitare la conflicte religioase și sectare.

În noiembrie anul trecut, a fost arestat pe aeroportul din Berlin, după ce s-a întors în Germania din Liban. A fost ținut în arest preventiv până în mai, când a apărut în fața unui tribunal pentru minori și a fost condamnat la un an și 10 luni de închisoare pentru infracțiuni precum „pregătirea unui act grav de violență care pune în pericol statul”. De asemenea, a postat propagandă ISIS pe un cont de socializare în 2024, au declarat procurorii.

Sentința a fost suspendată în condiții de probă, o caracteristică specială a dreptului penal juvenil german. Procurorii au declarat că instanța a luat în considerare mai mulți factori, inclusiv faptul că acesta executase deja nouă luni și că, în mare parte, mărturisise și se distanțase de ISIS. De asemenea, instanța a observat că nicio amenințare reală nu s-a materializat, au spus procurorii.

Procurorii au declarat că au făcut apel și au solicitat o pedeapsă mai lungă.