Pașaportul românesc urcă pe locul 11 în topul global al libertății de călătorie

Un nivel record de acces internațional pentru cetățenii români

Această poziție onorantă este împărțită la egalitate cu țara vecină, Bulgaria, și plasează pașaportul românesc la un singur loc distanță de documentul de călătorie emis de Statele Unite ale Americii, care se află pe poziția a zecea. Concret, grație acestui clasament, românii și bulgarii pot călători liber, fără bariere birocratice prealabile, în 178 de țări și teritorii din întreaga lume. Această cifră reprezintă cu doar două destinații mai puțin comparativ cu cetățenii americani.â

Cetățenii români au nevoie încă de viză în state precum India, Pakistan, Vietnam, dar și Statele Unite ale Americii.

Evoluția ascendentă a puterii pașaportului național

Henley Passport Index este un instrument de referință care monitorizează de două decenii puterea documentelor de călătorie, bazându-se pe datele oficiale și exclusive furnizate de Asociația Internațională a Transportului Aerian (IATA). Analiza istorică a datelor confirmă un progres spectaculos pentru România.

Ascensiunea este cu atât mai vizibilă dacă privim retrospectiv către primele ediții ale indexului. Cea mai slabă clasare a pașaportului românesc a fost înregistrată în anul 2006, perioadă în care documentul ocupa abia poziția a 34-a la nivel mondial, în timp ce Bulgaria se clasa pe locul 29. Evoluția pozitivă a fost constantă, iar saltul recent este unul notabil, având în vedere că anul trecut România se situa pe locul 15 în aceeași ierarhie.

Liderii absoluți ai mobilității globale

La vârful ierarhiei mondiale, competiția rămâne strânsă între statele asiatice și națiunile europene cu economii puternice. Liderul absolut al mobilității globale este Singapore, țară care domină categoric clasamentul actual, oferind cetățenilor săi cel mai puternic pașaport de pe glob, cu un acces garantat fără viză în nu mai puțin de 193 de țări.

Următoarele poziții de elită sunt ocupate de națiuni precum Japonia, Coreea de Sud, Emiratele Arabe Unite și Suedia, care formează grupul statelor situate imediat sub liderul absolut. La o distanță mică de acest pluton fruntaș se regăsesc Statele Unite ale Americii, clasate pe locul zece, cu un acces liber în 180 de destinații. Imediat sub americani se află România și Bulgaria, pe poziția a unsprezecea, documentele emise de autoritățile de la București și Sofia asigurând o intrare fără restricții prealabile în 178 de state și teritorii, consolidând astfel statutul cetățenilor de a călători cu ușurință pe toate continentele.

Lista completă cu statele unde cetățenii români au nevoie de viză poate fi accesată aici.