FCSB, umilită și eliminată de Auda. U Cluj părăsește, și ea, competiția. CFR a salvat onoarea României

Auda, o echipă dintr-un sat de pescari, a eliminat-o pe FCSB

Echipa bucureşteană FCSB a pierdut joi seara, în deplasare, scor 1-4, în faţa formaţiei letone FK Auda, în manşa secundă din turul al doilea preliminar al Conference League şi părăseşte cupele europene.

Bucureştenii au marcat în minutul 4 la Riga, prin Bîrligea, dar golul a fost anulat din cauza unei poziţii de ofsaid. Gazdele au replicat prin şutul lui Daskevics, un minut mai târziu, pentru ca oaspeţii să treacă pe lângă gol în minutul 19, când Boutoutaou a trimis în faţa porţii, pentru Octavian Popescu, dar portarul Purins a prins mingea.

După patru minute, Bîrligea a scăpat singur cu Purins, dar scăriţa încercată de el s-a lovit de portar. Purins a apărat şi şutul lui Boutoutaou, din minutul 41, pentru ca letonii să deschidă scorul în al doilea minut al prelungirilor, prin Diedhiou şi să intre cu avantaj minim la pauză.

În partea secundă Bîrligea a trimis peste poartă, în minutul 48, imitat în minutul 57 de Boutoutaou, iar egalarea a venit în minutul 59, de la nou intratul Joao Paulo. Bîrligea a ratat din nou, în minutul 63, şi cam asta a fost pentru bucureşteni.

Auda a revenit la conducere prin Diedhiou, în minutul 68, iar Kone a înscris şi el în minutul 84. Gazdele au desăvârşit dezastrul pentru echipa lui Baciu prin lovitura liberă înscrisă în minutul 90+3 de Hrvoj şi FK Auda învinge pe FCSB cu 4-1, calificându-se în turul trei preliminar cu 7-3 la scorul general.

Eliminarea FCSB vine la pachet cu un dezastru financiar

Ruşine istorică pentru FCSB, care este eliminată de o echipă necunoscută şi părăseşte cupele europene după turul al doilea preliminar al celei mai puţin cotate competiţii continentale.

Potrivit digisport.ro, în cazul în care ar fi mers până la capăt în preliminarii şi ar fi ajuns în faza ligii, FCSB ar fi primit din start de la UEFA suma exactă de 4,47 de milioane de euro.

La această sumă s-ar fi adăugat garantat banii din bilete la meciurile de acasă.

Mai mult, FCSB ar fi putut primi de la UEFA câte 133.000 de euro per remiză, respectiv 400.000 de euro pentru fiecare victorie din faza ligii, plus bonusuri şi mai mari dacă ar fi ajuns în rundele eliminatorii.

Aşa, însă, FCSB şi-a încheiat campania europeană cu doar 350.000 de euro, pentru că a jucat în turul doi preliminar.

Universitatea Cluj a părăsit, de asemenea, competiția

Echipa Universitatea Cluj a pierdut joi seara, în deplasare, scor 1-3, cu norvegienii de la Brann Bergen, în manşa a doua din turul secund preliminar al Conference League. Echipa lui Bergodi părăseşte cupele europene.

Norvegienii au deschis scorul în minutul 8, prin Castro, apoi acelaşi jucător a trimis peste poartă, de la distanţă, în minutul 22. Clujenii au replicat prin golul egalizator, reuşit de Jovo Lukic, patru minute mai târziu, pentru ca Macalou să şuteze peste poartă în minutul 32.

Mikanovic a trimis şi el peste bara transversală, în minutul 38, iar gazdele au intrat cu avantaj la pauză după ce Mathisen a înscris după o gafă a lui Neofytos, chiar în minutul 45.

Clujenii au menţinut echilibrul jocului până în minutul 75, atunci când Castro a marcat cu un şut de la 20 de metri şi elevii lui Bergodi au căzut fizic şi psihic.

Brann Bergen s-a impus cu 3-1 şi se califică în turul al treilea preliminar din Conference League, în timp ce U Cluj este eliminată din cupele continentale. În tur, scorul a fost egal, 2-2.

CFR Cluj a spălat rușinea echipelor românești

Echipa CFR Cluj a învins joi seara, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea armeană Alashkert, calificându-se în turul al treilea preliminar din Conference League.

Clujenii au început lansat meciul din Gruia şi Muhar a deschis scorul în minutul 3, din centrarea lui Drazic. În minutul 12 Cezar Henrique l-a faultat pe Drazic, din postură de ultim apărător, şi a fost eliminat de arbitrul întâlnirii. Chiar şi în zece, oaspeţii au trecut pe lângă egalare, în minutul 21, la marea ocazie a lui Hakobyan, iar gazdele au lovit de două ori bara într-un minut, ambele ocazii aparţinându-i lui Cordea, în minutul 41.

În primul minut de prelungire Korenica a făcut 2-0, servit de Drazic, omul cu pasa şi la primul gol. Elevii lui Folha au rămas în control şi în repriza secundă, ratând prin Muhar şi Cordea, iar majorarea scorului a venit în minutul 78. Braun a pătruns, a şutat şi Beglaryan a respins până la Fică, tânărul jucător marcând pentru CFR Cluj – Alashkert 3-0.