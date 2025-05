Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Zeljko Kopic, a declarat, luni seara, după înfrângerea cu 3-1 suferită în derby-ul cu FCSB, că este dureros faptul că formația sa nu a reușit să câștige nici măcar un punct în acest sezon în fața grupării rivale.

‘Felicitări celor de la FCSB pentru victoria de azi. Au arătat în acest sezon că sunt mai buni decât noi. Este dureros că nu am reușit să câștigăm nici măcar un punct în acest sezon cu FCSB. Este dificil, dar trebuie să acceptăm diferența de valoare. FCSB și-a construit echipa în ani de zile, a avut evoluții bune în cupele europene, iar acum este într-o formă bună pe primul loc în clasament’, a afirmat tehnicianul într-o conferință de presă.

‘Meciul din această seară a avut două reprize diferite. În prima parte am avut multe probleme, în special la mijlocul terenului, nu am avut reacție bună, iar FCSB a reușit să fructifice toate ocaziile sale. În repriza secundă echipa mea a arătat caracter și mentalitate, pentru că e extrem de dificil să revii de la cabine când ești condus cu 3-0. Dar am revenit bine în joc, am avut ocazii mari prin Pop, prin Selmani și am reușit să și marcăm’, a adăugat el.

Kopic a menționat că nu poate fi totuși foarte supărat pe jucătorii săi ținând cont de parcursul avut în acest sezon al Superligii.

‘Acum trebuie să analizăm cu capul limpede tot ceea ce nu am făcut bine, dar și ceea ce am făcut bine. Poate fi în subconștientul jucătorilor și faptul că ne-am atins obiectivul ajungând în play-off, dar noi încercăm de fiecare dată să îi motivăm pe jucători, să dea totul la fiecare meci. Însă nu pot fi foarte supărat sau dezamăgit de jucători pentru că au luptat azi pentru club. Nimeni nu ne vedea la începutul sezonului în play-off, așa că trebuie să le dăm puțin credit acestor jucători’, a precizat antrenorul croat.

FCSB a făcut un nou pas spre titlu în Superliga de fotbal, după ce a învins-o pe Dinamo București cu scorul de 3-1 (3-0), luni seara, pe Arena Națională din Capitală, într-un meci din etapa a 7-a a play-off-ului.