Festival dedicat documentarelor despre muzică, în București

Evenimentul, care va avea loc până pe 1 iunie, se desfășoară în mai multe spații din București – Control Club, Grădina cu Filme, Expirat – Halele Carol, Institutul Cervantes și Cinema Muzeul Țăranului.

În prima zi a evenimentului, organizatorii propun un moment inedit, de la ora 20:30, la Cinema Muzeul Țăranului, unde va fi prezentat documentarul ‘I Was a Teenage Sex Pistol’, în regia lui Nick Mead și Andre Relis.

Filmul va fi proiectat în prezența lui Glen Matlock, unul dintre membrii fondatori ai trupei Sex Pistols și co-autor a zece dintre cele douăsprezece piese emblematice de pe singurul lor album de studio, ‘Never Mind the Bollocks’. Filmul descrie în detaliu mentalitatea Marii Britanii de la începutul anilor ’70 și scoate la iveală aspecte mai puțin cunoscute din istoria trupei. Proiecția va fi urmată de Q&A cu Glen Matlock și Vlad Tăușance, se menționează în comunicat.

Selecția de anul acesta cuprinde 22 de filme documentare, majoritatea în premieră națională, cu și despre legende ale muzicii: Sex Pistols, Placebo, Ace Of Base, Peaches, Liza Minnelli, Madonna, Iggy Pop, The Cure, Broken Social Scene și mulți alții, dar și concerte cu The Tiger Lillies (alternative cabaret, UK), Songhoy Blues (desert blues/punk, Mali), Al-Qasar (rock psihedelic, Maroc/Franța), Ora The Molecule (Italo disco/electropop, Norvegia), Anna B Savage (indie/art-pop, UK)) și legendele autohtone Partizan, ce revin după 22 de ani cu un nou album, ‘Nori peste Sălăjan’.

Filmele ediției descoperă fie inițiative împotriva curentului, departe de marile studiouri, fie povești ale unor deschizători de drumuri pentru mari curente sau ale unor marginali deveniți legende, fie întâlniri între culturi într-o recuperare și reinterpretare ale unor muzici ascunse în viniluri vechi, se arată în comunicat.

Muzică electronică, punk, jazz, muzici tradiționale, rock, reggae și indie traversează diverse mișcări și intervenții în scene socio-politice și culturale care redefinesc libertatea, vizionarismul, creativitatea și demnitatea și se împletesc cu magia și impactul unor piese muzicale și trupe care au făcut istorie sau a unor biografii controversate sau reinventate.

Selecția DokStation de anul acesta conține și patru documentare spaniole ce vor fi proiectate în parteneriat cu Institutul Cervantes din București: ‘Sexo, Maracas y Chihuahuas’ – pe 29 mai, de la ora 21:00; ‘La Singla’ – pe 30 mai, de la ora 20:30; ‘Fernanda y Bernarda’ – pe 31 mai, de la ora 21:00; ‘Revelando a Mario’ – pe 1 iunie, de la ora 18:00.

Programul complet al proiecțiilor și concertelor poate fi consultat pe dokstation.ro.

Bilete și abonamente sunt disponibile în rețeaua Eventbook.