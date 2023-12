Fiecare sondaj cu ”opinia” lui. Dl Geoană are experiență, a fost președinte câteva ore…

Premierului Marcel Ciolacu i s-a atras atenţia că Mircea Geoană este în sondaje pe primul loc la încredere, dar şi la opţiunea de vot.

”Să fie! Atunci nu mai facem alegeri, dacă e aşa de…. Ce rost mai are să facem alegeri. Dânsul are experienţă de preşedinte, a mai fost câteva ore! Cu asta am încheiat”.

”Există sondaje şi sondaje”. ”Eu n-am comentat niciodată nici sondajele pe care le plăteşte partidul social democrat. Este opinia unui sondaj”, a mai spus Ciolacu.

Candidatul cel mai important pentru mine este cel pe care-l vor decide colegii mei

”Eu am spus că voi schimba tot sistemul care va duce la stabilirea candidatului în PSD. Acesta va fi votat în județe, pe primari, viceprimari, parlamentari, președinți de Consilii Județene. Deciziile luate în nuclee foarte mici au dus la eșecuri”, a explicat liderul PSD.