Filmul ‘It Was Just an Accident’ a câștigat trofeul Palme d’Or (Video)

Lungmetrajul ‘It Was Just an Accident’, regizat de cineastul iranian Jafar Panahi, a câștigat trofeul Palme d’Or la cea de-a 78-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes, a anunțat sâmbătă seară juriul competiției de pe Croazetă, relatează site-ul oficial al evenimentului.

Cineastul disident iranian, în vârstă de 64 de ani, a putut să vină la Cannes pentru prima dată după o pauză de 15 ani și să primească în persoană acest premiu.

Noua sa peliculă examinează dilema unor foști deținuți și critică în mod direct comportamentul abuziv al forțelor de securitate din Iran, fiind totodată o reflecție asupra justiției și răzbunării în fața arbitrariului.

Filmul ‘It Was Just an Accident’, realizat în clandestinitate, este un thriller prin care regizorul Jafar Panahi critică încă o dată regimul politic de la Teheran. Alimentat în egală măsură de furie și de umor absurd, acest lungmetraj dramatic prezintă aventurile personajului Vahid, interpretat de Vahid Mobasseri, răpitorul unui bărbat care poartă o proteză de picior și care seamănă foarte mult cu gardianul care l-a torturat în închisoare și i-a distrus viața. Vahid încearcă apoi să verifice împreună cu alți deținuți dacă persoana pe care a răpit-o este într-adevăr torționarul său.

Regizorul filmului, trimis de două ori la închisoare în Iran, țară pe care nu avea voie să o părăsească până de curând, a promis că se va întoarce la Teheran după acest festival în pofida riscurilor de a fi supus unor noi represalii. Nimeni nu știe ce soartă îi vor rezerva autoritățile de la Teheran după acest al 11-lea lungmetraj al său.

Totodată, Jafar Panahi a realizat pelicula ‘It Was Just an Accident’ fără să solicite un permis de filmare din partea autorităților iraniene. În plus, mai multe dintre actrițele sale au încălcat legile din Iran și au apărut în acest film fără să poarte voalul islamic.

‘Cred că a sosit timpul să le cerem tuturor oamenilor, tuturor iranienilor, cu toate opiniile diferite de ale altora, oriunde în lume, în Iran sau în altă parte, îmi permit să cer un singur lucru: să lăsăm deoparte (…) toate problemele, toate diferențele, cel mai important lucru în acest moment este țara noastră și este libertatea țării noastre’, a declarat el sâmbătă seară în farsi, potrivit traducerii oferite de organizatorii Festivalului de la Cannes.

În 2024, trofeul Palme d’Or i-a fost atribuit lungmetrajului ‘Anora’, regizat de cineastul american Sean Baker.

Premiul pentru cel mai bun actor a fost acordat lui Wagner Moura pentru filmul “Agentul secret”, care a câștigat și premiul pentru cel mai bun regizor pentru Kleber Mendonça Filho, în timp ce vedeta filmului Sora mică, Nadia Melliti, a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță.

Premiul special a fost înmânat la începutul ceremoniei de către președinta juriului, Juliette Binoche, regizorului chinez Bi Gan pentru meditația sa psihică asupra morții universului, Învierea.

Frații Dardennes au câștigat premiul pentru cel mai bun scenariu pentru “Casa tinerei mame”.

Juriul majoritar feminin al festivalului Binoche i-a inclus și pe actrița italiană Alba Rohrwacher, regizorul indian Payal Kapadia, scriitoarea franco-marocană Leïla Slimani, actorii americani Halle Berry și Jeremy Strong, regizorul sud-coreean Hong Sangsoo, regizorul mexican Carlos Reygadas și regizorul congolez Dieudo Hamadi.