Firea s-a suit pe viitorul aeroport

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a anunţat, vineri, lansarea unui studiu de prefezabilitate pentru proiectul aeroportului din sudul Bucureştiului ce urmează să fie construit în următorii ani şi a menţionat că, cel mai probabil, acest studiu va putea fi prezentat în luna august.

„Ceea ce am început de acum 2 ani ca idee şi ca dorinţă de a studia oportunitatea, astăzi a început să prindă contur. În urma unei asocieri pe care Sectorul 4 împreună cu Consiliul Judeţean Giurgiu a efectuat-o în cursul anului trecut şi validată de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti am pus bazele unei structuri menite să ducă în timp acest proiect. El datează încă din anul 1973 ca şi intenţie. Împreună cu Consiliul Judeţean Giurgiu realizăm o societate comercială care va achiziţiona terenul în momentul în care toate procedurile vor fi gata. Din punct de vedere al ordinii derulării acestor evenimente, astăzi este gata primul pas.(…) Vorbesc despre ideea unui aeroport pentru că, din păcate, de-a lungul tipului am atras atenţia asupra faptului că oraşul Bucureşti este extrem de polarizat, din păcate, cel puţin până în momentul acesta a existat o diferenţă foarte mare de dezvoltare între nordul Bucureştiului şi sudul Bucureştiului”, a spus Băluţă într-o conferinţă de presă la sediul Romaero.

El a menţionat că traficul în partea de nord a Capitalei este sufocat, iar această zonă „a devenit victima propriului succes”, pentru că marea majoritate a locurilor de muncă bine plătite se găsesc aici.

„După ce încheiem această etapă şi vom prezenta rezultatele, ne aşteptăm ca în cursul lunii august să vă putem prezenta rezultatele studiului de prefezabilitate. Următoarea etapă pe care o avem este realizarea studiului de fezabilitate, iar după ce avem aceste etape realizate şi putem să stabilim care este cu exactitate suprafaţa de teren de care avem nevoie, care este suma ce trebuie alocată pentru această investiţie, care este modalitatea prin care putem să reuşim finanţarea acestui proiect, vom putea să facem exproprierea şi să trecem la etapa de realizare a procedurii de atribuire”, a afirmat Băluţă.

De aeroport s-a lipit şi Firea, după ce a promis metrou până în Voluntari

Candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri că un aeroport în sudul Capitalei este aşteptat de peste 20 de ani, iar pentru bucureşteni „această investiţie este vitală”.

„Transportul rămâne problema noastră numărul unu, fluidizarea traficului este provocarea noastră, a tuturor, pentru că un trafic congestionat înseamnă foarte multă poluare pentru copiii noştri, pentru tinerii noştri şi pentru noi toţi. De aceea, în anii precendenţi am realizat împreună, atât ca primar general, cât şi cu colegii şi prietenii mei, primari de sectoare, şi cu sprijinul Guvernului multe proiecte pentru fluidizarea traficului. Dar nu este suficient. Întotdeauna trebuie făcut mai mult şi mai bine. De aceea, pentru următoarea perioadă ne-am propus ca împreună să prelungim metroul şi tot ce înseamnă reţeaua de metrou a municipiului Bucureşti.(…) Acest proiect, un aeroport în sudul Capitalei, este unul aşteptat de peste 20 de ani, s-a vorbit mult despre necesitatea ca Bucureştiul să mai aibă încă un aeroport internaţional, pe lângă cel din nordul Capitalei. S-a vorbit mult şi s-a făcut puţin”, a spus Firea într-o conferinţă de presă la sediul Romaero pe care a susţinut-o alături de Băluţă.

Gabriela Firea a afirmat că proiectul unui aeroport în sudul Bucureştiului este susţinut atât de Ministerul Transporturilor, cât şi de premierul Marcel Ciolacu.

„Pentru bucureşteni această investiţie este vitală şi m-aş bucura ca împreună să determinăm ca din ce în ce mai mulţi turişti din Europa şi din întreaga lume să vină în Bucureşti pentru a admira clădirile monumentale, parcurile deosebite, bineînţeles acestea să fie îngrijite, de asemenea Centrul Vechi al Capitalei şi să se bucure de români, care sunt extrem de primitori şi care întotdeauna îi primesc cu mare plăcere pe toţi turiştii şi, bineînţeles, şi pe cei care vin din oraşele noastre din România”, a menţionat Firea.

Foto Arhiva