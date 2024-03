Firma din România care are 1.266.350 de acțiuni la Gabriel Resources

BRK Financial Group, unicul broker listat la Bursa de Valori Bucureşti, a făcut cunoscut într-un raport publicat vineri după-amiază că deține în portofoliu 1,26 milioane de acțiuni Gabriel Resources, firma canadiană care a obținut în 1998 un drept de exploatare a unui zăcământ de aur din Roșia Montană, județul Alba. La prețurile actuale de tranzacționare, detenția valorează 1,1 milioane de dolari canadieni.

BRK Financial Group a informat acționarii și investitorii că deține 1.266.350 de acțiuni emise de compania Gabriel Resources Ltd, listată la Toronto Stock Exchange, pe segmentul TSX Ventures Exchange, sub simbolul de tranzacționare GBU. Aceste acțiuni au fost achiziționate la prețul mediu de 0,39 CAD la finalul anului trecut. În plus, BRK Financial Group deține 2.043.256 de warante emise de Gabriel Resources Ltd; fiecare warantă conferă dreptul de a cumpăra o acțiune emisă de Gabriel Resources la prețul de 0,645 CAD, până la data de 23 august 2024.

La momentul redactării știrii, acțiunile Gabriel Resources sunt cotate la 0,87 dolari canadieni. La Bursa de Valori București, acțiunile BRK au fost suspendate de la tranzacționare conform art. 111 alin (1) lit. c, Titlul II, Codul BVB – operator de piață reglementată. BRK are o capitalizare de 45 milioane de lei, iar din acționariat fac parte societăți de brokeraj, investitori și fonduri de investiții alternative. Compania a înregistrat venituri de 24 milioane de lei în 2023 și un profit net de 0,4 milioane de lei.

Acțiunile BRK au revenit la tranzacționare la ora 15:15, cu un preț de 0,15 lei pe unitate, în creștere cu 12%.

Guvernul așteaptă să fie anunțată vineri decizia ICSID în controversatul dosar Roșia Montana. Gabriel Resources, compania care urma să exploateze resursele de aur de la Roșia Montană, a solicitat despăgubiri de 6,7 miliarde de euro pentru eșecul proiectului.