Flăcări la o hală cu 50 de tone de azotat de amoniu

Pompierii intervin pentru stingerea flăcărilor și prevenirea extinderii incendiului către zona cu substanța periculoasă, notează News.ro.

„Pompierii militari prahoveni acţionează, în aceste momente, pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu produs la o hală de pe raza localităţii Albeşti Paleologu. Din primele informaţii primite până în acest moment, este vorba despre o hală în care îşi desfăşoară activitatea un atelier auto, iar o altă parte a acesteia este destinată depozitării unor saci cu azotat de amoniu (aproximativ 50 tone)”, anunţă, marţi, ISU Prahova.

La intervenție au fost mobilizate forțe și mijloace din cadrul Detașamentului Mizil, Gărzii de Intervenție Urlați și Detașamentelor 1 și 2 Ploiești. La fața locului au fost aduse și cinci autospeciale de stingere, o autocisternă și o ambulanță SMURD.

Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 200 mp. Pompierii acționează pentru localizarea flăcărilor și împiedicarea propagării spre zona depozitului cu azotat de amoniu, răcind constant zona respectivă pentru a reduce riscurile.

Până în acest, moment nu au fost raportate victime, iar autoritățile continuă intervenția pentru stingerea completă a incendiului.