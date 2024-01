Florinel Coman dă peste cap planurile lui Gigi Becali

La petrecera de după cununia lui Ianis Hagi patronul FCSB, Gigi Becali, a profitat de ocazie pentru a mege la nașul său, Gică Hagi, ca să-l întrebe ce soluție ar vedea el la liderul campionatului pentru postul de atacant central, pentru că vrea să îl vândă pe italianul Andrea Compagno. Hagi l-a sfătuit să se uite în curtea proprie, spunându-i că Florinel Coman a evoluat la un moment dat pe acest post. Imediat Becali s-a dus glonț la Coman, care i-a spus scurt, din prima că va juca vârf. Pe moment jucătorul a avut o reacție palidă, spunând cu jumătate de gură că trebuie să se gândească. La câteva zile însă Coman a prind glas ca lumea și spune clar că nu vrea să joace vârf. Acceptă un rol de al doilea atacant, care să aibă libertate de mișcare, mai ales spre benzi, dar în nici un caz rolul de atacant central.

Florinel Coman: ”Cred că dacă aș trece vârf, mi-ar lua din calități”

Managerul Farului i-a transmis lui Gigi Becali că nu are nevoie de niciun transfer, ci doar să-l reprofileze pe Florinel Coman (25 de ani), despre care a spus în mai multe rânduri că-l vede ”număr 9”. Finanțatorul bucureștenilor a mers imediat la masa la care era jucătorul său și i-a spus fără ocolișuri: ”Bă, te bag atacant!”.

La câteva zile distanță de la dezvăluirea lui Becali, Coman i-a dat răspunsul patronului, într-un interviu acordat în exclusivitate jurnalistului Digi Sport Marian Codirlă. Fotbalistul a declarat clar că nu vrea să evolueze pe poziția de vârf central. Ar face-o totuși, dacă acest lucru i-ar garanta titlul FCSB-ului.

”Am jucat atacant central, până la 17 ani doar asta am jucat. Când m-a luat domnul Hagi la echipa mare, atunci am jucat în lateral. M-a băgat puțin ca să mă integrez pentru că nu aveam forța necesară pentru poziția de vârf. Am jucat atacant la Iași, în repriza a doua.

Aș putea să joc genul ăla de atacant, dar nu poți să mă compari pe mine cu Compagno, nu mă pot bate cu fundașii cum o face el. A fost discuție la nunta lui Ianis, ce v-a povestit și dânsul (n.r.- Gigi Becali). A venit la mine și mi-a spus că a vorbit cu domnul Hagi și i-a spus până la urmă adevărul.

V-am zis, am jucat atacant, când m-a pus în bandă, nu mi-a plăcut de nicio culoare. Acum nu mai vreau să joc atacant. Dar dacă dau un randament în momentul de față în banda stângă, cred că dacă aș trece vârf, mi-ar lua din calități la momentul acesta.

Ca să-mi schimb poziția, ar trebui să fac și antrenamente, să-mi simt din nou mișcările, sunt alte mișcări în centru față de bandă. E clar că mă simt foarte bine acum, am alte sincronizări în bandă. Pentru echipă, da (n.r.- ar jucat atacant). Dacă-mi spui că vom lua campionatul, joc vârf, chiar dacă nu voi mai da niciun gol”.