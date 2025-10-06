Tranzitul de gaze către Ungaria, pe care Transgaz îl asigură contra unor tarife specifice, a scăzut la jumătate, de săptămâna trecută până azi.

De la 7,2 milioane de metri cubi de gaze cât treceau zilnic pe la noi – capacitatea maximă a interconectorului Arad-Szeged, s-a ajuns la doar 3,8 milioane, potrivit datelor interactive Transgaz Line pack intraday | Transgaz . „Atât au nominalizat ei” este singura explicație pe care o dă directorul Transgaz, Ion Sterian, cu privire la scăderea tranzitului de gaze prin România.

Aceste cantități reprezentau în mare parte gazele rusești de care Ungaria este dependentă în asigurare consumului intern. Acestea vin prin Turcia, Bulgaria și pe la noi. Pe conductă, ar mai putea fi și mici cantități de gaze turcești, Ungaria fiind sub un acord multianual cu turcii pentru livrarea a circa 200 de milioane de metri cubi anual, parte pe la noi și parte prin Serbia. Budapesta își aduce gazele pe o singură rută, Turcia-Bulgaria, dar care se bifurcă către România și către Serbia.

De la sfârșitul săptămânii trecute însă, tranzitul de gaze aproape că s-a înjumătățit brusc, aproape la jumătate, de la 7,2 milioane metri cubi la 3,8 milioane metri cubi, în condițiile în care linepack-ul Transgaz arată că importurile noastre rămân constante – 13 milioane de metri cubi, exporturile de gaze către Republica Moldova, și ele rămân constante – 2,9 milioane metri cubi. Principala schimbare în Sistemul Național de Transport Gaze este aceasta: înjumătățirea tranzitului căttre Ungaria. Ar mai fi și reducerea injecției în depozitele subterane – doar 4 milioane de metri cubi, dar aceasta se explică prin faptul că sunt aproape pline (95% grad de umplere). Cât privește producția internă, aceasta rămâne constantă – în jurul a 24 milioane de metri cubi.

În perspectiva sezonului rece, care începe oficial în 1 noimebrie, România se bazează în acoperirea consumului de producția curentă, de extracția din depozite și de importuri. De obicei, proporția este cam 40 – 40-20%. În cazul unor episoade geroase, importul poate acoperi mai mult din consum, până la 30%.