Tranzitul de gaze către Ungaria, pe care Transgaz îl asigură contra unor tarife specifice, a scăzut la jumătate, de săptămâna trecută până azi.
De la sfârșitul săptămânii trecute însă, tranzitul de gaze aproape că s-a înjumătățit brusc, aproape la jumătate, de la 7,2 milioane metri cubi la 3,8 milioane metri cubi, în condițiile în care linepack-ul Transgaz arată că importurile noastre rămân constante – 13 milioane de metri cubi, exporturile de gaze către Republica Moldova, și ele rămân constante – 2,9 milioane metri cubi. Principala schimbare în Sistemul Național de Transport Gaze este aceasta: înjumătățirea tranzitului căttre Ungaria. Ar mai fi și reducerea injecției în depozitele subterane – doar 4 milioane de metri cubi, dar aceasta se explică prin faptul că sunt aproape pline (95% grad de umplere). Cât privește producția internă, aceasta rămâne constantă – în jurul a 24 milioane de metri cubi.
În perspectiva sezonului rece, care începe oficial în 1 noimebrie, România se bazează în acoperirea consumului de producția curentă, de extracția din depozite și de importuri. De obicei, proporția este cam 40 – 40-20%. În cazul unor episoade geroase, importul poate acoperi mai mult din consum, până la 30%.
