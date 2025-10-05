Fostul premier Boc în lacrimi

Fostul premier Emil Boc este în lacrimi după decesul mamei sale. Ana Boc a murit pe 2 octombrie, la vârsta de 89 de ani după o suferință îndelungată.
Slujba de înmormântare a avut loc în Răchițele, localitate în care femeia și-a trăit aproape toată viața. La slujbă, au fost prezenți mai mulți liberali, inclusiv premierul Ilie Bolojan care a transmis personal condoleanțe familiei Boc, informează publicația locală clujenii.ro.
Emil Boc și-a pierdut și tatăl în 2011. Acesta s-a stins la vârsta de 87 de ani, în urma unui accident vascular cerebral.
