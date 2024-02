Fotbalistul care poate deveni cel mai scump transfer din lume

În 2017, brazilianul Neymar ajungea la PSG de la FC Barcelona pentru suma de 225 milioane euro, bani care reprezentau clauza de eliberare a jucătorului de gruparea catalană, care nu a mai putut face nimic pentru a opri mutarea. De atunci, Neymar a rămas cel mai scump transfer din istoria jocului cu balonul rotund. Acum, însă, există mari premise ca recordul să fie doborât dacă FC Liverpool va accepta oferta făcută de un club din Golf pentru golgeterul său, egipteanul Mohamed Salah. Clubul saudit, unul dintre cele cluburi aflate în grupul celor sprijinite de Fondul de investiții al acestei țări, este Al Ittihad. Acesta este dispusă să achite nu mai puțin de 235 de milioane de euro pentru a-l avea pe golgeterul cormoranilor. Ar însemna astfel că Mohamed Salah ar deveni cel mai scump transfer din istoria fotbalului. Pentru a avea și acordul atacantului egiptean, acesta ar urma să devină cel mai bine plătit jucător de fotbal al planetei, salariul pregătit pentru el pentru o perioadă de patru ani fiind stabilit la 85 de milioane euro net! În vara anului 2023, Salah a mai fost odată ținta unei tentative de transfer din partea saudiților, dar aceștia au oferit 175 de milioane de euro, sumă refuzată de FC Liverpool. Contractul egipteanului cu The Reds se încheie în vara anului 2025 și acum nu fi ar exclus ca șefii clubului de pe Anfield Road să ia în considerare această ofertă, mai ales că și antrenorul care a obținut mari performanțe cu Salah, Jurgen Klopp, este ca și plecat la finalul acestui sezon. El a declarat că are mare nevoie de un an de pauză fiindcă e stors de energie. Liverpool l-a adus de la AS Roma în vara lui 2017 pentru suma de 42 de milioane euro, iar sosirea egipteanului în fotbalul european fusese făcută în vara lui 2012, când FC Basel făcea această achiziție de la gruparea din țara sa natală El Moklawoon pentru numai 2,5 milioane euro.

