Fotografie nouă cu Alain Delon. Cum arată actorul acum

O fotografie a actorului Alain Delon a fost publicată de fiica sa, Anouchka Delon, „cu permisiunea acestuia”. Actorul, care a fost plasat recent sub tutelă consolidată, este vizibil schimbat.

„Vineri dimineaţă am făcut o fotografie cu tatăl meu. Doar pentru mine. Un suvenir din timpul petrecut împreună. Faptul că am luat micul dejun cu el îmi dă o recunoştinţă infinită. Un moment unic de blândeţe în lumea mea de brute”, a scris Anouchka Delon, aflata in conflict cu fraţii ei.