(Fotoreportaj) A început spectacolul auto al Capitalei

Ion-Oroles Manolache
Bucureștiul se transformă de astăzi în capitala pasionaților auto. A 22 ediție a Salonului Auto București își așteaptă vizitatorii până duminică, 12 octombrie, în pavilionul B2 al complexului expozițional Romexpo.
Companiile participante aduc în prim-plan modele concept, premiere naționale, noutăți ale sezonului 2025-2026, dar și oferte special pregătite pentru târg. 35 de brand-uri de automobile sunt prezente în acest an cu modele diversificate ce corespund tendințelor pieței, de la automobile electrice mici și economice, concepute pentru mobilitate urbană, până la suv-uri, limuzine de lux, mașini supersport și vehicule all-terrain.
Brand-urile auto chinezești, nou intrate pe piața românească, se remarcă prin prețul atractiv, design-ul proaspăt și inovator, dar și prin calitatea surprinzătoare a materialelor folosite în habitaclu.
Fiecare zi a târgului va fi marcată de evenimente special pregătite de organizatori: lansări de noi modele, spectacole de drift și prezentări de echipamente.
Prețul biletului pentru acces la SAB este de 80 lei. Copii sub 7 ani și persoanele cu dizabilități pot intra gratuit.
Mai jos, imagini din prima zi a evenimentului.
Fii primul care comentează
Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.