(Fotoreportaj) A început spectacolul auto al Capitalei

Ion-Oroles Manolache

Bucureștiul se transformă de astăzi în capitala pasionaților auto. A 22 ediție a Salonului Auto București își așteaptă vizitatorii până duminică, 12 octombrie, în pavilionul B2 al complexului expozițional Romexpo.

Companiile participante aduc în prim-plan modele concept, premiere naționale, noutăți ale sezonului 2025-2026, dar și oferte special pregătite pentru târg. 35 de brand-uri de automobile sunt prezente în acest an cu modele diversificate ce corespund tendințelor pieței, de la automobile electrice mici și economice, concepute pentru mobilitate urbană, până la suv-uri, limuzine de lux, mașini supersport și vehicule all-terrain.

Brand-urile auto chinezești, nou intrate pe piața românească, se remarcă prin prețul atractiv, design-ul proaspăt și inovator, dar și prin calitatea surprinzătoare a materialelor folosite în habitaclu.

Fiecare zi a târgului va fi marcată de evenimente special pregătite de organizatori: lansări de noi modele, spectacole de drift și prezentări de echipamente.

Prețul biletului pentru acces la SAB este de 80 lei. Copii sub 7 ani și persoanele cu dizabilități pot intra gratuit.

Mai jos, imagini din prima zi a evenimentului.